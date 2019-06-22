超帥氣！韓惠珍全身塗黑拍裸體寫真：健美曲線令人過目難忘

韓惠珍不愧是韓國頂級超模啊！ 這組黑美人照片真的太美了~~
近日韓惠珍為時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》拍攝了一組裸體寫真，將全身塗成黑色，在白色背景的襯托下呈現出優雅健美的身體線條和光澤質感，視覺衝擊力相當強：
為了達到完美的身體狀態，韓惠珍從2個月前就開始做準備，採訪中她表示：「健身是從2個月前開始的，就為了這次拍攝。 這次比其他拍攝更加集中鍛煉了身體。 當時聽到拍攝概念就覺得很有趣，果然很有趣。 為拍攝所做的準備都能被看到，照片本身也很棒。 這樣的拍攝不是我說想做就能做的，要有這樣優秀的團隊，模特才能發揮作用，所以非常感恩。 」
被問到從事模特行業20年來最榮耀的瞬間，韓惠珍說：「是嘗試成為模特的那個瞬間，還有今天的此刻。 而在這中間，每天都有幾十次想放棄當模特，質疑自己為什麼做這份工作，想著如果時間能倒流絕對不要當模特，這樣的時刻也有很多。 」但是被問到如果人生再來一次會不會做模特時，韓惠珍還是回應：「無條件要做。 」
對於出道20年之後的目標，韓惠珍表示：「我經常思考，自己通過這個職業能給人們帶去什麼幫助？ 似乎從小就在想這個問題，直到現在也是。 」
（圖源：BAZAAR）
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