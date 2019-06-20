「她差點就進了IZ*ONE出道」白間美瑠大膽半裸拍攝個人成人寫真！

「她差點就進了IZ*ONE出道」白間美瑠大膽半裸拍攝個人成人寫真！

明星   2019年6月20日   星期四08:07   Rui   19

還記得曾出演過《Produce48》的日本練習生白間美瑠嗎？ 她的排名曾一度接近出道組，但最終還是遺憾落選，排名第20位。

白間美瑠憑藉甜美的長相在出演節目當時吸引了不少粉絲，《Produce48》結束後仍有不少粉絲持續關注她。 白間美瑠最近就為日本的成人雜誌《Weekly Playboys》拍攝了一組寫真。

新寫真可謂是大走成人性感風，真空上陣的她僅以長髮遮胸，火辣到讓人不敢直視啊。

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白間美瑠的性感不止於此，她還穿著泳衣登場，大擺酷帥POSE。

而白T恤和黑色內褲的搭配更是熱辣無比，完美臀型進展，讓多少女生都羡慕啊~

「圖：《Produce48》、《Weekly Playboys》」

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留言/評論
  • 陳煜兔
    她殺傷力很重啊~ 天使的臉孔 魔鬼的身材，看到她 真的好羨慕喔喔😂
    2小時前
  • 葉子瑜
    方子菱
    3小時前
  • Emma Tsao
    20算很後面耶⋯這樣每個參賽者都可以被稱為差點進⋯？
    2小時前
  • 徐雨虹
    劉芷菱美瑠很讚👍
    1小時前
  • Maggie Lei
    Eugene Chao
    3小時前
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