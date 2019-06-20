「她差點就進了IZ*ONE出道」白間美瑠大膽半裸拍攝個人成人寫真！
明星 2019年6月20日 星期四08:07 Rui
還記得曾出演過《Produce48》的日本練習生白間美瑠嗎？ 她的排名曾一度接近出道組，但最終還是遺憾落選，排名第20位。
白間美瑠憑藉甜美的長相在出演節目當時吸引了不少粉絲，《Produce48》結束後仍有不少粉絲持續關注她。 白間美瑠最近就為日本的成人雜誌《Weekly Playboys》拍攝了一組寫真。
新寫真可謂是大走成人性感風，真空上陣的她僅以長髮遮胸，火辣到讓人不敢直視啊。
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白間美瑠的性感不止於此，她還穿著泳衣登場，大擺酷帥POSE。
而白T恤和黑色內褲的搭配更是熱辣無比，完美臀型進展，讓多少女生都羡慕啊~
「圖：《Produce48》、《Weekly Playboys》」
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留言/評論
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她殺傷力很重啊~ 天使的臉孔 魔鬼的身材，看到她 真的好羨慕喔喔😂
2小時前
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20算很後面耶⋯這樣每個參賽者都可以被稱為差點進⋯？
2小時前
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