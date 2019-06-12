「罐昏組」合體發糖了！賴冠霖&朴志訓見面全程笑到合不攏嘴

「罐昏組」合體發糖了！賴冠霖&朴志訓見面全程笑到合不攏嘴

明星   2019年6月12日   星期三10:30   Rui   3

碗妹們，朴志訓和賴冠霖合體了，看到兩人同框出鏡是不是有種淚奔的感覺？？？

Wanna One自解散後，成員們各奔東西忙著自己的事業，很久沒看到曾經的隊友們同框了，這次朴志訓和賴冠霖一同出席了2019亞洲模特大賞的頒獎禮，曾經的隊友又重新坐到了一起。

緊挨著好友而坐的賴冠霖全程笑到露出牙齦，而朴志訓稍稍收斂一些，但明顯能看出他心情特別好，嘴角不斷上揚。 兩人還時不時低頭交流，不知道說到了什麼，加深了笑容~

賴冠霖笑到眼睛眯成一條縫，而朴志訓則開心到前俯後仰，好想知道他們到底聊了什麼啊~~~

賴冠霖貌似清減了不少，原來肉肉的臉頰已經能看到線條，頭髮也染成了金色，穿著淺灰色西服，有種偶像劇中有著自由奔放靈魂的富二代氣質，仿佛是在國外旅行時接到公司緊急電話趕回來參加會議，哈哈哈哈~

而朴志訓似乎比之前圓潤了一些，濃密的黑髮加上白襯衫，簡直就是漫畫中走出的貴公子啊~水汪汪的大眼睛真的讓人沉陷。

Wanna One時期，賴冠霖和朴志訓的關係就特別好，好兄弟久別重逢還在一起談笑風生，連粉絲們也替他們開心。 雙帥同框直擊他們的心臟，這簡直是在發糖，太甜了。最後，熱烈慶祝賴冠霖和朴志訓分別獲得了亞洲特別獎和亞洲明星獎！「罐昏」組合（賴冠霖：奶罐、朴志訓：PARK JIHOON，昏是HOON的諧音）最高！

「圖：PANN」

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留言/評論
  • Kitty Liu
    加油囉~超喜歡你們兩隻的~💕
    1小時前
  • 陳秋林
    支那人離志訓遠一點
    2小時前
  • 邱曉瑄
    我也好喜歡罐昏好不容易終於見面了😭😭😭
    1小時前
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