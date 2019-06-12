鄭雨盛將親身經驗寫成書 散文集全額收入將捐予聯合國難民署！ Paul Kim談與防彈V認識過程：「在頒獎典禮看到我是一個人，就來和我聊天，還交換了聯繫方式！」 從未見過這樣的藝聲！新專輯繽紛概念照大放送 B.I自曝買毒品原因：「想成為天才，要吸LSD一輩子」 就是明天！全昭彌出道在即 〈Birthday〉MV 預告公開 換上耀眼新造型 請夏首波概念照曝光！ EXO「竹馬Line」燦烈&世勳小分隊合體最新花絮影片！攜手登上七月雜誌封面 SPAO又來聯名啦：推出家庭小精靈多比的專屬系列！ 金在中《戀愛的滋味2》明日（6/13）開播！闊別10年回歸韓國電視綜藝 「罐昏組」合體發糖了！賴冠霖&朴志訓見面全程笑到合不攏嘴 像極了初戀時期的男友！ IZ*ONE張元英秒變短髮美少年 粉絲：看完想叫歐巴 勁爆！韓媒曝iKON隊長B.I（金韓彬）涉嫌吸毒 警方早在3年前掌握相關消息 WINNER宋旻浩中空西裝現身機場大秀腹肌♥！說好的「性感是節制」呢？ 趙震雄大學時期的嫩照曝光：完美歐巴型～禮儀的程度連手指都是！ 宇宙少女大展清爽魅力 回歸後首冠迅速入袋！ 參加工作人員婚禮的邕聖祐！看完粉絲直呼：求演霸氣本部長～♥

碗妹們，朴志訓和賴冠霖合體了，看到兩人同框出鏡是不是有種淚奔的感覺？？？

Wanna One自解散後，成員們各奔東西忙著自己的事業，很久沒看到曾經的隊友們同框了，這次朴志訓和賴冠霖一同出席了2019亞洲模特大賞的頒獎禮，曾經的隊友又重新坐到了一起。



緊挨著好友而坐的賴冠霖全程笑到露出牙齦，而朴志訓稍稍收斂一些，但明顯能看出他心情特別好，嘴角不斷上揚。 兩人還時不時低頭交流，不知道說到了什麼，加深了笑容~



賴冠霖笑到眼睛眯成一條縫，而朴志訓則開心到前俯後仰，好想知道他們到底聊了什麼啊~~~



賴冠霖貌似清減了不少，原來肉肉的臉頰已經能看到線條，頭髮也染成了金色，穿著淺灰色西服，有種偶像劇中有著自由奔放靈魂的富二代氣質，仿佛是在國外旅行時接到公司緊急電話趕回來參加會議，哈哈哈哈~



而朴志訓似乎比之前圓潤了一些，濃密的黑髮加上白襯衫，簡直就是漫畫中走出的貴公子啊~水汪汪的大眼睛真的讓人沉陷。



Wanna One時期，賴冠霖和朴志訓的關係就特別好，好兄弟久別重逢還在一起談笑風生，連粉絲們也替他們開心。 雙帥同框直擊他們的心臟，這簡直是在發糖，太甜了。最後，熱烈慶祝賴冠霖和朴志訓分別獲得了亞洲特別獎和亞洲明星獎！「罐昏」組合（賴冠霖：奶罐、朴志訓：PARK JIHOON，昏是HOON的諧音）最高！



「圖：PANN」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞