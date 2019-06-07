【綜合】張紫妍案證人尹智吾被起訴欺詐！數百支援者要求退還募款

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近日，曾為張紫妍事件作證的尹智吾遭到支援者集體起訴，要求其返還後援金1000萬元。

據悉，尹智吾的370多名支援者通過法律事務所LAW&US，將於本月10日向首爾中央地方法院提交訴狀。

此前尹智吾為保護未能受到國家保護的犯罪目擊者、證人的人身安全，設立了名為「地上之光」的非營利組織，募款金額超過1億韓元；以設立財團、雇傭警衛人員為名，多次向大眾募款；還出版與張紫妍事件相關的書籍《十三次證言》， 以討公道為名發售周邊商品，被質疑另有所圖。



然而，近日的尹智吾卻陷入了種種懷疑的風波。 正在準備訴訟的支援者表示，尹智吾與她寫書過程中合作過的金秀敏作家言論不一致， 令人懷疑其發言的可信度，而尹智吾並未作出解釋就離開韓國、前往加拿大，也進一步讓大家懷疑自己的捐款能否被用到該用的地方。

同時，自稱張紫妍生前男友的人日前接受採訪，表示張紫妍生前個性開朗、工作積極，尹智吾和她並不熟識：「再怎麼說是無法確認的、亡者的事情，尹的行為也超過限度了。 至少不能讓她繼續損害紫妍的名譽。 」

不久前，尹智吾原本獲邀參加在首爾舉辦的「PLAS裝置藝術展」，但有網友懷疑她的作品抄襲某本素描書籍，要求其退出展覽，隨後尹智吾發文表示「自願退出」，並稱：「即使照著照片畫也沒有問題，只要不是完全一樣就不是抄襲。 」右圖為尹智吾畫作《真實之眼》：



此外，尹智吾還被懷疑冒充大韓航空乘務員。 尹智吾回韓國之前在加拿大做網路BJ，曾穿著乘務員服裝、做出大膽動作，並和母親一起逛街,並稱該服裝「給大韓航空當模特時穿過，表演話劇時也穿過，不是真的制服，只是既有品牌做的類似設計，沒有問題。 」





然而，大韓航空近日通過官方SNS表示：「影片中的人沒有在大韓航空當過乘務員，我們認為她是私自購買制服或穿著複製品，該行為侵害了我公司的制服設計權，更對大韓航空品牌和乘務員形象造成了嚴重的負面影響。 可能根據設計保護法與名譽毀損等條例進行刑事起訴，要求賠償。 」相關話劇的劇團長也公告官方SNS聲明：「該服裝與話劇毫無關聯，而且作品所用服裝是劇團財產，演員不能拿走。 」



而尹智吾此前在直播中拍攝健身房女性更衣室和淋浴間的行為也引起不小爭議，但尹智吾表示當時健身房沒有人。



隨著懷疑的聲音增多，支援者們對尹智吾提出起訴，要求她歸還大家為設立「地上之光」而捐出的後援金。

除了被指詐騙以外，尹智吾還被指控名譽毀損、侮辱等嫌疑。 但是，尹智吾上個月在自己的SNS上否認了將後援金挪作私用的懷疑，表示「連一元都沒有用過」。



（圖源：KSD）

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