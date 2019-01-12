終於聽到食客心聲！辣火雞麵醬料SOLO出道，仁川機場就能買！

要說近幾年最火爆的韓國泡麵是什麼口味，那一定就是變態辣的辣火雞麵。 它有種令人著魔的味道，即使是不吃辣的人吃了第一口之後也會忍受著舌頭的刺痛想要嘗試第二口，這也成了不少前來韓國旅行的遊客們必買的伴手禮。
人氣沖出亞洲走向全世界的辣火雞麵，精華中的精華當屬那份甜辣甜辣的醬料，盡此一包就讓無數人沉迷。 來旅遊的小夥伴買辣火雞麵的時候是不是都在感歎一大包泡麵實在太占地方了，雖然很想多買一些帶回家，奈何箱子不夠裝。
也許是商家聽到了遊客們的心聲，推出辣火雞麵的三養食品竟然上市了辣火雞醬料，沒錯！ 就是辣火雞麵裡那包紅彤彤的醬料包。 其實2017年的時候，三養就推出過限量版的火雞辣醬，並且只在官方網站上出售，很快就被一搶而空。
辣火雞醬在仁川機場的7-11便利店內「現身」，且有足足三層貨架那麼多，200g瓶裝醬料售價5000韓幣。 買回家之後可以用來拌麵、拌飯、拌粉絲、拌年糕，勇於嘗試的話你就會吃到不一樣的美味哦。
深知辣火雞麵「辣味」的韓國民眾們對在機場出售的這款辣醬頗為「擔心」，吐槽是「殺人未遂」，害怕外國遊客根本受不了這變態地獄辣味。
「圖：三養食品、NATE」
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