韓版《花樣男子》十週年，網友推薦2019版演員新人選 【網友剪輯影片】如果給BTS防彈少年團每人一台DV後拍出來的畫面是… 《皇后的品格》下周將延後一日播出新劇情 1/16改為精彩回顧特別篇 《天空之城》熱血觀眾剖析「韓書珍」結局，原來從一開始就已經埋下了伏筆？ 終於聽到食客心聲！辣火雞麵醬料SOLO出道，仁川機場就能買！ 「一起舀水到全身起疹」朴軫永製作g.o.d出道20周年新歌，想起JYP初創期的艱辛~ 祝最會跳踢踏舞的小郎君EXO D.O.生日快樂

留言/評論