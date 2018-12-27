IU Band吉他手吐槽IU把他的吉他搶走！生無可戀的表情讓IU回覆：「你還真的很生氣啊...」
明星 2018年12月27日 星期四11:50 Yuan
IU是為了自彈自唱《寶貝》給粉絲們啊！不過這真的是個感情好又會玩的Team呀 XD
IU日前到台灣舉辦「出道10週年演唱會」，為了給粉絲們驚喜，還自彈自唱了《寶貝》跟粉絲們晚安道別。昨日，IU Band吉他手jukjae在IG發了一張和IU在舞台上的合照，照片中IU正拿著吉他在唱歌，jukjae本人則在後面發懵，更寫下：「知恩搶走我的吉他啦-_-。」
照片一公開，引發不少粉絲留言表示：「是可愛的Team」、「知恩把人家的飯碗搶走了」、「吉他手的表情生無可戀」、「看到真的笑出來」等等。而IU更親自回覆：「你還真的很生氣啊...」不過吉他手也回覆：「吉他彈得很好。」這真的是個感情好又會玩的Team呀（笑），因為剛好逢聖誕節，大家都還變裝了呢！
而IU「出道10週年演唱會」從釜山開始，之後到光州、首爾，也到海外香港、新加坡、曼谷和台北與粉絲們見面，接下來安可場將於1月5日在濟州島舉行。另外，IU也將參與g.o.d出道20週年專輯的Faet.，參與的歌曲是代表充滿g.o.d獨特感性的歌曲，令不少粉絲都很期待。
（圖：IG@dlwlrma、IG@jungjukjae、IU＿TENG）
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