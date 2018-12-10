BTOB 昌燮新專輯全曲試聽出爐 入伍前一週舉行個人演唱會！
KPOP 2018年12月10日 星期一08:14 施乃琪
明年 1 月就要入伍的昌燮將在明天推出首張個人專輯，先來試聽他參與了創作的每首新歌！
CUBE Entertainment 今天（10 日）公開了昌燮的首張迷你專輯〈Mark〉全曲試聽影片，從主打歌 “Gone” 到 “Way”、「縫隙」、”Shelter”、”Ever” 和無人聲版的 “Gone” 共有六首歌曲，讓歌迷細細品味他靈活而多變的唱腔和詮釋功力。
而在 2019 年 1 月 5、6 兩日，昌燮將在首爾 Yes24 LIVE Hall 舉行個人演唱會《SPACE》，而昌燮也已經準備了從流行歌、抒情歌乃至搖滾等風格多元的歌曲。
《SPACE》將於 14 和 17 日搶先開放官方會員 Melody 購票，一般售票則是在 19 日開放，作為昌燮入伍前的最後一場演出，不難想像門票搶手程度，希望大家都能順利買到囉！
（照片與影片來源：CUBE Entertainment）
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