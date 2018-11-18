金高銀美貌再升級 新作再與出道作鄭導演合作 接下來準備要播出的劇，陣容都超級吸睛！你最期待的是哪一對CP呢？ 上司有一百種死法？《就算死也喜歡》絕對能承包你的笑點！ IU的經紀人說自己的髮型像姜丹尼爾！結果IU聽到超堂皇，急忙向大家道歉 XD 【旅遊資訊】首爾市計程車起步價年內上漲！ 宣佈嚴格管理「拒載行為」 愛豆和愛豆談戀愛分手後是什麼感受？「你前女友正在排練哦」 好像有魔法令時間靜止的好地方——昌原林蔭道 OCN又讓一個陽光歐巴變成壞人？《神的測驗：重啟》金載沅挑戰反派

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