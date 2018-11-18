好像有魔法令時間靜止的好地方——昌原林蔭道

來韓國旅遊的觀光客越來越多，來過韓國不只一次的朋友，首爾圈早已無法滿足他們，也開始往各地方探索。
位在韓國東南端的港口城市相信許多朋友不陌生，2010年昌原市、鎮海市與馬山市合併成現在的昌原市，每年春天都會有大批遊客湧入欣賞櫻花，而每年也會在昌原舉辦的Kpop Festival也吸引很多迷弟迷妹們的造訪。
不只櫻花，昌原也是個充滿文藝氣息的城市，近來昌原最火紅的地帶非昌原林蔭道莫屬。
昌原林蔭道聚集各式風格的咖啡廳、藝廊以及工作坊，受到年輕人的歡迎。這次來到林蔭道上的一間咖啡廳，從外觀上就引人注目，全白的外牆找不到入口，與隔壁鄰居的圍牆上，才看到入口指示。
沿著指示走入來到後院，這才看到咖啡廳的門口，打開落地窗走入，是一棟典型韓式家庭住宅，客廳擺放兩組沙發，三個房間也有著不同的擺設與特殊造型的燈飾，很可惜週六下午每個房間都有客人，沒有辦法拍照。
上到二樓，偌大的空間鋪著木質地板，只有簡單的兩組桌子在旁邊，留白的空間不給人太大的壓迫感，可以悠閒的享受咖啡以及與友人的談話。喜歡自然風的朋友，也可以來到後院坐在搖椅上，夜晚懸掛的一排燈泡亮起，與白天又是另一種樣貌的展現。
二樓也有兩個房間，其中一間僅擺放一面全身鏡，沒有粉刷的牆面，營造極簡風格，當然成為探訪客人的拍照聖地。
看著窗外的林蔭邊喝著咖啡，也許是在地方，不像在首爾，人流、車流來來去去，坐在這裡時間好像靜止般，外界的紛擾隔絕在這一個空間之外，忙碌的生活中獲得一個下午的平和。
店名: 테트라
地址: 창원시 의창구 용호동 54-6 창원 가로수길
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