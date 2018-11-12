防彈少年團擄獲美國大眾的心！在《2018 全美民選獎》勇奪四冠

防彈少年團擄獲美國大眾的心！在《2018 全美民選獎》勇奪四冠

KPOP   2018年11月12日   星期一13:25   施乃琪  

還記得 9 月時防彈少年團入圍《2018 全美民選獎》(2018 E! People's Choice Awards) 多個獎項嗎？結果他們又滿載而歸啦！

《2018 全美民選獎》在美國時間 11 日傍晚六點隆重登場，雖然防彈少年團因為正在日本舉行巡演而未到場領獎，他們還是風光地一手包辦「年度團體」、「年度社群名人」、「年度 MV」(Idol) 以及「年度歌曲」(Idol) 登上四冠王寶座。

由美國無線台 CBS 主辦的《2018 全美民選獎》自 1975 年舉辨至今，獎項囊括電視節目、樂壇和影壇，對於連連在告示牌寫下佳績、又上過當地三大台電視節目的防彈少年團而言，這次的殊榮無疑實至名歸。獲獎後他們也立刻錄製了一段短片分享喜悅，當然也照例連連感謝 Army。


另一方面，最近防彈少年團也正在舉行世界巡迴演唱會《Love Yourself～Japan Edition～》，下個月 8、9 兩日也會來到台灣開唱。


（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Sue Lin
    只看到winner就點進去，以為我的愛團也有勒.....
    33分前
  • Ashley Wang
    winner 團體的歌曲也是很好，不過YG公司也太慢慢的讓他們發片。
    30分前
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » 防彈少年團擄獲美國大眾的心！在《2018 全美民選獎》勇奪四冠
© 2018 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手