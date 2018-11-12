防彈少年團擄獲美國大眾的心！在《2018 全美民選獎》勇奪四冠
KPOP 2018年11月12日 星期一13:25 施乃琪
還記得 9 月時防彈少年團入圍《2018 全美民選獎》(2018 E! People's Choice Awards) 多個獎項嗎？結果他們又滿載而歸啦！
《2018 全美民選獎》在美國時間 11 日傍晚六點隆重登場，雖然防彈少年團因為正在日本舉行巡演而未到場領獎，他們還是風光地一手包辦「年度團體」、「年度社群名人」、「年度 MV」(Idol) 以及「年度歌曲」(Idol) 登上四冠王寶座。
由美國無線台 CBS 主辦的《2018 全美民選獎》自 1975 年舉辨至今，獎項囊括電視節目、樂壇和影壇，對於連連在告示牌寫下佳績、又上過當地三大台電視節目的防彈少年團而言，這次的殊榮無疑實至名歸。獲獎後他們也立刻錄製了一段短片分享喜悅，當然也照例連連感謝 Army。
另一方面，最近防彈少年團也正在舉行世界巡迴演唱會《Love Yourself～Japan Edition～》，下個月 8、9 兩日也會來到台灣開唱。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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留言/評論
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只看到winner就點進去，以為我的愛團也有勒.....
33分前
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winner 團體的歌曲也是很好，不過YG公司也太慢慢的讓他們發片。
30分前