高能預警！MAMAMOO 頌樂鐘情血腥暴力歌曲，輝人送外號「草莓醬出來了」
明星 2018年8月28日 星期二13:15 Rui
作為一個愛豆團中同吃同住的隊友，成員們之間的稱呼都有獨特的代號，比如Red Velvet成員們的通訊記錄裡就互相存為「老師」，f(x)的妹妹們會親切的稱宋茜Victory為「維媽」。MAMAMOO的輝人對頌樂也有獨特的稱呼，但細細瞭解之後會讓人毛骨悚然。
最近韓網上就公開了一個名為「現在成為爭議的MAMAMOO輝人把頌樂存儲為’草莓醬出來了’的理由」的帖子，引發了廣大線民的熱議。
一切源於一場MAMAMOO的活動，期間輝人表示自己的通訊記錄裡把頌樂存儲為「草莓醬出來了」，玟星聽了後十分好奇，就追問對方理由。原來是頌樂很會模仿FatDoo一首關於謀殺分屍女友的歌曲~，於是輝人就以該曲中的一句歌詞指代她。
歌詞是這樣的（預警，會引發不適）
（小編看得後背直竄冷風）
殘忍血腥的歌詞讓線民們咋舌，不少人留言指責MAMAMOO口無遮攔：「世上竟有這樣垃圾一般的歌，而把這些若無其事說出來的人也很沒有腦子」、「MAMAMOO是故意引爭論的嗎？ 而且已經不止一次了，顯然就是她們的錯」、「竟然會有人找這種歌來聽，還告訴粉絲，腦袋空空」、「喜歡FatDoo的人都很奇怪」。
這首歌不僅歌詞恐怖，就連MV也拍得很瘆人~
「圖：PANN」
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留言/評論
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dcard 的刪掉了，現在換你們新聞要出來亂嗎？
1小時前
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多久的事了
有需要挖舊文來吵嗎
沒事找事⋯
1小時前
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都多久之前的事情了 還拿來寫新聞.....
2小時前
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