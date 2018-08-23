FTIsland 第 18 張日單＋秋季日巡接力登場　同時似乎又要有韓語新歌？

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在結束韓國活動後不久，FTIsland 又在昨天推出了日語新單曲，大家應該早就聽過主打歌 "Pretty Girl" 了吧？又是一首很適合夏天聽的歌呢！

FTIsland 在昨天（22 日）正式發行了 第 18 張日語單曲〈Pretty Girl〉，這首歌和專輯中收錄的 "Remember" 依然由主唱李洪基作詞、作曲，而 "Beark It Down" 則是隊長崔鍾訓的作品。



隨著新單曲發行，FTIsland 的秋季巡迴演唱會《FTIsland Autumn Tour 2018 -Pretty Girl-》也將從 9 月在愛知開跑，陸續巡經廣島、大阪、東京、新潟、宮城和岐阜，總計會在 7 座城市舉行 11 場演出。



驚喜的是，就在準備全力投入日本活動的同時，昨晚李洪基在自己的 Instagram 上發出一張附帶歌詞的照片，並說：「雖然這是我們自己寫的⋯⋯但 key 是不是太高了啊？大植啊⋯⋯要不要降個半 key？」

雖然 FTIsland 不久前才剛發行韓語第六張迷你專輯〈What If〉，但這則貼文也讓大家好奇是否在暗示著新歌的到來。希望很快又會有好消息啦！



（照片與影片來源：FNC Japan、@skullhong12）

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