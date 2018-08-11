【電影推薦】帥哥雲集的《愛上變身情人》，帶你回顧一下亮相演員有誰～！？

這真的是一部描繪各種細膩情感的電影，而且特別適合靜靜的欣賞～！由於《金秘書為何那樣》結局後，為了看朴敘俊又再回看一次！！！
韓國愛情電影《愛上變身情人》最近要準備翻拍成電視劇了～！這部高達30位以上演員串場（加上回憶鏡頭一共多達70多位演員）的電影，絕對是值得一看！
故事描述了男主角「金禹鎮」每天早上醒來，都會變成完全不同的另一個人，性別、年齡、國籍等等都有可能變換，這樣的他…對女主角洪怡秀（韓孝周 飾）情有獨鍾，某天醒來他變成了一位型男（朴敘俊 飾），於是他決定鼓起勇氣邀請她出去約會…。
而朴敘俊的角色…算是戲份較多的，因為他為了能保有這個身體多一點時間，結果忍住不睡著，所以也可以算是正港男一了吧～！？他和韓孝周站在一起時，也是俊男美女相當登對。
其中，「金禹鎮」也會變身成女生，所以朴信惠、高我星、千玗嬉、上野樹里也在其中～
▼在電影裡，小編心中的八大帥哥：
朴敘俊
徐康俊
李棟旭
柳演錫
李玹雨
金柱赫
李陣郁
李凡秀
▼可以一次看過多名演員亮相的影片整理：
此外，電視劇將由李民基、徐玄振、安宰賢、李多熙等人領銜主演，會變身的則換成了女主角，講述每個月有七天會變換面貌的女人，和有臉盲症的男人相遇後，展開一系列獨特療癒的愛情故事，預計接檔《Life》在下半年播出。（想看人物介紹請點擊此處連結）
（圖自：官方劇照）
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