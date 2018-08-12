來韓國逛超市請一定記得帶好環保袋！最嚴格的禁止塑膠條例10月1日開始了～
旅遊 2018年8月12日 星期日10:02 Rui
來韓國旅行免不了要去超市血拼一場，買上一些特產回家送給親朋好友。大家在購物的時候是不是經常被問「是否需要塑膠袋或紙袋」呢？ 雖然都是有償使用，但從10月1日起一次性塑膠袋將在韓國的各大超市、商場全面消失。
韓國政府今年上半年公佈了垃圾回收利用管理綜合對策（以下簡稱「綜合對策」），計畫在2030年前將塑膠垃圾減排一半，並將回收利用率從34%提高到70%。 預計大型商場和超市最早10月起全面禁止使用一次性塑膠袋。
除了禁用塑膠袋之外，韓國政府從8月1日起正式實施限制使用一次性杯子，環保部與16家咖啡品牌和5家速食店品牌簽署了自主協約，從8月2日起，若不詢問顧客意見而直接提供一次性杯子，將根據咖啡廳或速食店的面積及違反次數， 予以200萬韓元以下的罰款。Starbucks等知名咖啡連鎖店已經貼出告示，表示店內將不再自主使用一次性杯子，希望求得顧客的諒解。
「圖：網路」
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