還在吃ISSAC嗎？最近韓國人都在吃這個！
旅遊 2018年8月1日 星期三10:11 Kiki
ISSAC是韓國一間售賣三文治的早餐店，即使大部分的店都是以外帶為主，還是可以經常看到門外的「長龍」。
然而，韓國本地人又有幾位會買ISSAC做早餐？最近說到厚三文治就會想起這個「Egg Drop」。
Oh My God!只是看照片，肚子已自己叫起來。這個蛋的厚度，也真的太誘人了！
還有這個結合了牛油果，更加吸引！來，牛油果愛好者的揮手區。
款式選擇來說，不算太多，但勝在材料的完美結合，變成了吸引度極高的厚三文治，價格如同ISSAC一樣的差不多親民，W2400 – W3600左右。
而且裝潢以簡單的黑白色格仔來作設計。簡直是改變了過往對早餐店的看法，原來早餐店都可以這麼優雅。
Egg Drop
鐘路店：서울특별시 종로구 북촌로5가길 28 （10:00 – 20:30）
新村店：서울특별시 마포구 신촌로 90 지하1층 （7:00 – 21:30）
Instagram: eggdrop.official
官網：http://www.eggdrop.co.kr
圖片來源：官網＆官方Instagram
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