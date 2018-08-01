【不定時更新！】8月份有誰會來香港跟大家見面呢？ 【內有影片】「小學生大統領」來啦！ iKON舉辦家庭野餐日 歡迎全家免費來玩哦！ 好幾次少時和Red Velvet拍合照時，潤娥都喜歡在澀琪頭頂擺V！ SUJU東海分享與CNBLUE敏赫合照：親愛的弟弟一定要保重身體、健健康康的！ 這個版本也很讚！用Acapella唱防彈少年團的熱門曲《FAKE LOVE》 張根碩罕見發警告：請不要來探班，違規者強制退群 還在吃ISSAC嗎？最近韓國人都在吃這個！ 繼子對繼父真心的接納！ 姜景晙&張伸瑛在《同床異夢》的感人一幕 BIGBANG大聲成為新興房地產富人：購入市價310億江南大樓，月租入賬近億 BIGBANG勝利揭秘：YG歌手要怎樣才能從寶物箱裡逃出來？ 《認識的妻子》今晚開播 看池晟&韓志旼演繹「五」年之癢 你也想念 Tiffany 嗎？今天別忘了祝她生日快樂哦！ 朴敘俊談《金秘書為何那樣》床戲：在現場的氛圍充滿曖昧和情慾 第三種語言的〈Up & Down〉即將誕生！EXID 日語版 MV 預告五人到齊 打造第二個防彈少年團？CJ E&M × Big Hit 將成立合作公司！ SBS新劇《狐狸新娘星》出演陣容確定！李帝勳、蔡秀彬、李東健、金志秀攜手合作 BLACKPINK Jennie時隔兩週再出演《RM》！這次與演員秦基周一起出演錄製

ISSAC是韓國一間售賣三文治的早餐店，即使大部分的店都是以外帶為主，還是可以經常看到門外的「長龍」。

然而，韓國本地人又有幾位會買ISSAC做早餐？最近說到厚三文治就會想起這個「Egg Drop」。



Oh My God!只是看照片，肚子已自己叫起來。這個蛋的厚度，也真的太誘人了！



還有這個結合了牛油果，更加吸引！來，牛油果愛好者的揮手區。



款式選擇來說，不算太多，但勝在材料的完美結合，變成了吸引度極高的厚三文治，價格如同ISSAC一樣的差不多親民，W2400 – W3600左右。

而且裝潢以簡單的黑白色格仔來作設計。簡直是改變了過往對早餐店的看法，原來早餐店都可以這麼優雅。



Egg Drop

鐘路店：서울특별시 종로구 북촌로5가길 28 （10:00 – 20:30）

新村店：서울특별시 마포구 신촌로 90 지하1층 （7:00 – 21:30）

Instagram: eggdrop.official

官網：http://www.eggdrop.co.kr

圖片來源：官網＆官方Instagram

Kiki@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究