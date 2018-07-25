真的辛苦了！一手一隻小風扇幫自己降溫的韓志旼 夏天拍攝冬天的戲份中～

韓志旼也太可愛了吧～可是，現場一定很炎熱…（哭）後面的池晟還圍圍巾呢！
於下月（8月）1日迎來首播的tvN新水木劇（週三、四播出）《認識的妻子》，將接檔《金秘書為何那樣》（主演：朴敘俊、朴敏英）。作品描述正處於婚姻倦怠期的金柱赫（池晟 飾），在穿梭過去與現在的途中，根據自己的選擇改變自己和周圍人命運的奇幻愛情故事。最新預告大家都看了嗎？
飾演女主角「徐友珍」的韓志旼近期於個人SNS，分享電視劇拍攝現場。只見她穿著厚重又搶眼的紅色牛角釦大衣，手上卻拿了兩隻小風扇猛吹…最近熱到破表的韓國，在夏天拍攝冬天的戲份，真的好辛苦…飾演男主角「金柱赫」的池晟也是身穿大衣，還圍圍巾，對比其他穿著短袖的工作人員，簡直是兩個世界！
工作人員也在空檔幫韓志旼降降溫！以造型判斷，應該是在拍攝兩人結婚前、年輕時的戲份吧～
即使在這麼熱的天氣，穿著冬天服裝，韓志旼還是露出笑容，還和大家分享了片場照片。而她的「童顏」也再次引發網友討論，扮演大學生還是很適合啊！
不過，志旼姐姐還有小風扇可以吹…那頂著37度的大熱天、在戶外穿著羽絨外套進行拍攝的Super Junior隊長利特…小編只能說利特真的太、太敬業了！（哭）
（圖片來源：韓志旼SNS、THE LEETEUK@Twitter）
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