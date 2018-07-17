初伏首日，你最想和哪位一起吃參雞湯？

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2018年7月17日迎來了入伏的第一天，在有著要「以熱制熱」的韓國人心目中，初伏首日的最佳補品就是一碗參雞湯。

前不久韓國某網站就進行了「初伏你最想和誰一起吃參雞湯」的問卷調查，暖男朴寶劍拔得頭籌。 朴寶劍在《兩天一夜》中有不少吃播鏡頭，沒想到長相文靜的他吃起飯來卻是狼吞虎嚥，十分刺激人的食慾。 和他一起吃飯，這才是真正的「色香味俱全」吧。

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第二名則是人氣團防彈少年團的V，作為世界第一帥的V，光是看著就讓人賞心悅目啊。 與他一起吃飯的話，會不會變成他吃你看的狀況呢？ 大快朵頤的樣子很有男子氣概呢。

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丁海寅成為了第三名。 因《經常請吃飯的漂亮姐姐》而爆紅的他收穫不少姐姐粉絲，有如此帥氣的弟弟，姐姐們一定搶著請吃飯。

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第四名就是Wanna One的姜丹尼爾，在《被子外面很危險》中，姜丹尼爾的可愛吃播模樣就吸引了不少觀眾的目光，如果他用那雙人畜無害的狗狗眼盯著你說：「姐姐，幫我夾塊肉」的話，絕對沒人能抵擋得住吧。

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第五名出人意料，並非帥氣的小鮮肉，而是韓國美食界的大神白鐘元。 和會吃、懂吃的真正饕餮大師一起用餐一定會被科普美食小故事吧，一邊吃一邊聽也是一種難得的享受哦。

這個炎炎夏日，你最想和誰一起分享那碗參雞湯呢？

「圖：《白鐘元的三大天王》、可口可樂、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《兩天一夜》、《被子外面很危險》」

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