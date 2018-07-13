和 FTIsland 共度第 11 個夏天！回歸在即 搶先宣布開唱消息
KPOP 2018年7月13日 星期五09:12 施乃琪
最近 PRiMADONNA 的心情想必都很好吧？繼公開演唱會行程後，FTIsland 也宣布回歸日期了，再過不到兩週就能聽見他們的新歌啦！
FNC Entertainment 昨天（12 日）宣布，FTIsland 將於 8 月 11、12 兩日在 Blue Square I-Market Hall 舉行專場演唱會《2018 FTisland LIVE [+] in Seoul》。
不久前 FTIsland 才剛度過出道 11 週年紀念日，接著立刻傳出回歸消息，今天稍早他們也敲定了確切的發片日期，再過兩周就會帶著新專輯回歸！
《2018 FTisland LIVE [+] in Seoul》的門票將於韓國時間 16 日中午，搶先開放官方粉絲 PRIMADONNA 搶票，一般民眾則可於 19 日同一時間購票，希望大家都搶票順利囉～
（照片與影片來源：FNC Entertainment）
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