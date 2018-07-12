天啊！《金祕書為何那樣》最新第12集預告，朴敘俊&朴敏英今晚有「床戲」～！？

（微雷）我們期待已久的這一幕，就要來了！小編開賭盤～請問你覺得床戲會是今晚？還是會延續到下一週呢？（小編覺得是下一週，感覺會停在最關鍵的時候！！！）
早在tvN《金祕書為何那樣》剛開播時，就有網友討論到關於原著漫畫中，男女主角是有精彩床戲的，當然…忠實粉絲們也相當期待這一刻的到來，沒錯！就是今晚…預告中有透露兩人將共度美好的夜晚。不過，在金微笑（朴敏英 飾）剛找回小時候的記憶時，李英俊（朴敘俊 飾）只想守護在她的身旁，昨晚第11集已經演出了完整的綁架過程，以及在九年前，兩人在公司重逢時，李英俊是直接認出了金微笑就是小時候一起的小妹妹，回憶著過往的這段劇情，是非常的溫暖。但剛想起兒時記憶的微笑，到了夜裡情緒開始變得不安穩，為了讓她能夠不再害怕，兩人開始了「半同居」生活？！李英俊待在金微笑身邊雖然感到安心，卻也讓她很緊張，男女共處一室，很難不去胡思亂想，而金微笑將在李英俊家過夜，心愛的女人就在身旁，卻讓他徹夜難眠…。（這場景《秘密花園》的回憶湧上心頭啊～～～）▼這邊也分享一下漫畫關於床戲的小小片段，但應該是不會那麼露骨，畢竟這齣電視劇是闔家觀賞嘛～：第12集預告的最後，李英俊說：「金秘書，今晚我無法保證（不對妳亂來）…。」副會長，您就儘管亂來吧～！XDDD（截圖自：tvN DRAMA／網路）
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