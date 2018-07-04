旅行走到累了又有何怕～來按摩椅為主題的Cafe吧！

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韓國的咖啡文化有多深重，相信都已經不用多說了。綜合韓國人愛咖啡、壓力大、各種主題店等因素，就已經足以成就今日要為大家介紹的Cafe。

可能開迪士尼CAFE，MINION CAFE，HELLO KITTY等CAFE，大家都會不以為然，但以按摩椅為主題的CAFE呢？



來旅行，因為身心都在處於遊玩的狀態，容易累少不免，這個時候，很多不朋友都可能會找間Cafe坐下，休息一下。



如果這個時候間Cafe，還有按摩椅，是不是想一想都已經想給它一個Like呢！



韓國除了各種很美的打卡Cafe，就連這種被稱為healing cafe的咖啡店，都遍佈了不少地方，如大家很熟悉的弘大、梨大，甚至釜山都可見它的蹤影，就知道它的受歡迎程度。



圖中的這間是位於鐘路區的，在這邊真的是古代現代分不清，除了有很多繁忙的上班族之外，還會有不少旅客穿著韓服在這邊穿梭，雖然呈現了兩極的狀況，但是感覺大家都一樣會很累喲～有了這樣的healing cafe相信真的可以帶了不少的舒緩。



大家知道更多可到他們Instagram查看～

서울 종로구 종로 62-1



（圖：IG@misterhealing_jongkak）

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