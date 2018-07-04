韓藝瑟醫療事故後換新公司 開始為復出做準備！
明星 2018年7月4日 星期三11:57 Sani
韓藝瑟前段時間因為醫療事故讓人十分揪心，最近簽約了新的經紀公司，讓人好奇是否已經康復了不少、開始準備新作品呢？
昨日上午，韓藝瑟宣佈已將經紀公司更換為Partners Park，即具惠善的所屬社。 公司老闆申孝正（音）曾在KeyEast任職，和韓藝瑟有過合作經歷，互相之間的理解與信任促成了本次簽約。
同一天，韓藝瑟還在IG上留言說：「One by one。 新的一天，新的開始。 」照片中金髮、小煙熏妝的造型與以往的溫柔淑女風相當不同：
韓藝瑟今年初經歷了頗為嚴重的醫療事故：接受脂肪瘤切除手術時，手術器械竟意外燒穿皮膚，而且縫合線歪歪扭扭、傷口還一度無法癒合，引起網民憤怒指責院方，更進一步提高了對醫療事故的關注程度。 然而對於當事人，對於需要完美外貌的女演員而言，這次事故帶來的心理和身體創傷又該有多大呢？
事故發生後，韓藝瑟表示自己十分悲傷、並且史無前例地將頭髮染成淺金色，還不時在IG上PO出化了濃妝的自拍，讓人對她的狀況頗為擔心：
現在已經過去了3個月，韓藝瑟新公司的代表透露：「韓藝瑟一直在接受治療，現在已經基本痊癒了，日常生活完全沒有問題。 如果遇到好的作品，有可能在下半年回歸，電視劇、電影都有可能。 韓藝瑟本人對拍攝新作品也有很強的意願。 」
韓藝瑟出演過《美女的誕生》、《20世界少年少女》等很多優秀作品，有「愛情喜劇女王」的稱號，聽說她接近痊癒了真的好開心！ 期待她的新作品啊！
（圖源：韓藝瑟IG）
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