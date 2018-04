「忙內POWER FIGHTING!」BIGBANG勝利為拍電影的EXO世勳送去應援餐車 準備和 Golden Child 近距離互動吧!首場粉絲見面會 5 月登場 「蜜 DJ」劉寅娜溫暖獻聲 為夏卡爾畫展親錄語音導覽內容! 朴孝信正規八輯即將出爐⋯⋯新歌〈別 時〉30 日率先問世! 朴春哭訴:「真的沒吸過毒,不是100%的安非他命」 驚喜!GOT7 日語新單曲 6 月問世 當地巡演搶先開跑 防彈少年團再創預購量新高 不到一週已破 144 萬張! GFRIEND 終於有官方代表色了!三色合體夢幻又有意義 Wanna One 姜丹尼爾手部受傷引關心!YMC 回應「傷勢並無大礙」 防彈少年團《LOVE YOURSELF》巡演日程首波公開! 北美&歐洲22場確定 《金裝律師》張東健與朴炯植的初次見面超級精彩! 【新村美食】起司、薯條、炸魷魚都只是配角,超大份量怪物級燉雞登場! 「從歌聲到外貌都是實力派」JYP 停車場管理員任蔡言 將演唱第四波《2018 戀歌》! 尹厚、俊秀成長近況公開!當年的小可愛們,現在已經是國小5、6年級生了! Krystal鄭秀晶現身名錶快閃店 句句不離姐姐黏TT 【弘大去哪裡】Healing~可以跟超萌小兔子親密接觸的療癒系咖啡廳! 《我的大叔》拍攝趕不上播出 停播一週改播特別篇! 【《經常請吃飯的漂亮姐姐》記者會】孫藝珍:劇中我和丁海寅盡最大努力互相愛著♥ 真愛無敵!諧星患癌女友不離不棄~病癒後愛情再升溫10月大婚♥ 龍俊亨不看成員出演的《RS》反而盛讚勝利、Wanna One出演的節目?原因居然是…

行程滿滿的 Wanna One 昨天又飛出國,眼尖的粉絲們發現姜丹尼爾右手部受傷而十分擔心,幸好 YMC Entertainment 也立刻說明了狀況!

26 日傳出姜丹尼爾受傷的消息,隨後 YMC Entertainment 也說明:「姜丹尼爾的手部韌帶最近因為練舞而稍微拉傷了。」

「為防止傷勢惡化,所以姜丹尼爾戴了保護帶。」對於外界關心傷勢是否會影響既定行程,YMC Entertainment 表示:「這不會對接下來的活動造成太大的阻礙,謝謝大家的關心和擔憂。」

Wanna One 的首場世界巡迴演唱會《Wanna One World Tour ONE : THE WORLD》即將在 6 月開跑,在那之前姜丹尼爾也有許多個人活動,希望他能早日康復!



(照片與影片來源:YMC Entertainment)

