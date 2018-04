【Yes 24 本週唱片銷量】防彈少年團提前奪冠 Lovelyz、GFRIEND 包辦前五名 MBN新劇《Rich Man》公開SUHO、夏沇秀影像預告 防彈少年團柾國翻唱太出名 連黃致列都主動邀他翻唱最新主打歌! 龍俊亨首張正規專輯〈GOODBYE 20's〉開放預購 華麗內容物搶先看! BIGBANG大聲今天生日! YG公開慶生圖,日本上線生日紀念網站 [有片]《Busted!明星來解謎》最新預告公開 柳演錫朴海鎮等暖男雲集 咖啡王子們再相聚?金東昱與金材昱有望再次合作,一起出演OCN新劇《手》! 金汎今日入伍服役 熱戀才1個月吳漣序就成了「膠鞋女」 《在當地吃得開嗎?》呂珍九千叮萬囑讓節目組不要播出的畫面 【期間限定】ADER error X Café Kitsuné聯名Pop-up Café四月登場! Wanna One 專屬綜藝《Wanna One Go》迎來新一季 小分隊誕生記要曝光啦! JTBC新月火劇《漢摩拉比小姐》L劇照公開 這麼帥的法官只有這裡有! BIGBANG勝利的夜店到底有多土豪?1億韓幣的套餐嚇掉下巴~ 金賢重與多年夥伴 KEYEAST 合約已滿!續約與否成焦點 Apink穿黑西裝跳BTS《Fire》、BIGBANG《Bang Bang Bang》! 霸氣側漏~ 胖子都是潛力股!又瘦下來的趙震雄帥炸 網民:這不是宋承憲嘛

在滿滿的行程外,Wanna one 專屬的實境節目《Wanna One Go》也要迎來最新的一季了,快來搶先記下本季看點吧!

昨天(25 號)Wanna One 搶下釋出了《Wanna One Go: X-CON》的預告,繼濟州島郵寄後,這次他們要親自揭曉組成小分隊的始末。

還記得 Wanna One 日前搶先透露將和 Nell樂團、Zico、Heize 和 Dynamic Duo 等知名音樂人合作的消息嗎?最新一季就會大方呈現組成分隊的過程、和製作人攜手製作的點滴⋯⋯等,連 6 月的首場演唱會也會透過本季獨家播出!



《Wanna One Go: X-CON》 將於 5 月 7 日正式開播,之後每週一晚間八點(韓國時間)別忘了鎖定直播啦!



(照片與影片來源:YMC Entertainment)

