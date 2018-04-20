《About Time》公開李相侖、李聖經預告！兩人互看的眼神與微妙的表情，令人心空！
韓劇 2018年4月20日 星期五13:06 Yuan
李聖經這次的造型好美！兩人的眼神都很有戲，看完預告讓人更加期待播出呢！
由李相侖、李聖經主演的《想停止的瞬間：About Time》是《幽靈》、《第二個二十歲》的金亨植導演與新人編劇秋惠美作家合作打造。講述能看到別人和自己壽命時鐘的不幸女人，遇到了一個輕而易舉就能暫停她的時間的男人之後，只能實現愛情魔法的瞬間的奇幻故事。
在昨日公開了一版預告，是李相侖飾演的「李道河」和李聖經飾演的「崔Michaela」兩人不自覺地互看對方。李道河看似乎無心，但卻嘴角上揚露出了微笑；崔Michaela也是偷偷的看著他，兩人互看的眼神與微妙的表情，令人心空！
而這次兩人飾演的角色，也都跟以往有很大的不同。李相侖飾演的「李道河」財閥世家文化財團理事長，條件完美且有致命的眼神，在不知情的情況下暫停了崔Michaela的壽命表，因此受到她的誘惑、威脅、可愛的執著而煩惱著。
李聖經飾演「崔Michaela」是音樂劇演員，擁有著即使擦肩而過的陌生人也會被吸引的高顏質，並具備能看到世上所有人壽命時鐘的超能力。（很期待可以在劇中聽到她唱歌呢！）
另外，《想停止的瞬間：About Time》將在5月21日播出。
（圖：截自tvN）
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