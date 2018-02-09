元祖偶像的魅力！水晶男孩殷志源見面會《2018 Private Stage “1 The Land”》門票火速售罄

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繼水晶男孩成員姜成勳的個人見面會在台灣被火速秒殺後，隊長殷志源的個人見面會下個月也將登場，日前開賣的會員專屬門票，在不過三分鐘內就全數售罄，實在太厲害啦！

殷志源將於 3 月 10 日傍晚五點（韓國時間），在首爾奧林匹克公園的奧林匹克廳舉行《2018 Private Stage “1 The Land”》。

日前殷志源搶先為官方粉絲 1kyne 開賣門票時，掀起了驚人的搶票大戰，在短短三分鐘內就銷售一空，YG Entertainment 更緊急加開一般售票，供向隅的粉絲再度搶票。

這不僅是殷志源加入 YG Entertainment 後的第一場個人表演，更是他正式成立官方後援會後首度與粉絲相聚，深具意義的場合當然不容錯過！儘管是見面會形式的個人演出，《2018 Private Stage “1 The Land”》仍安排了延伸舞台，屆時場地將有三座舞台讓 1kyne 們近距離與殷志源互動。

最後，就來看看殷志源想對大家說的話吧！





（照片與影片來源：YG Entertainment）

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