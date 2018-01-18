「瑪麗蘇」浪漫劇太小兒科？ 這部寫實19禁重口味《Return》從首播就讓你欲罷不能

看多了霸道總裁愛上我、平凡女主戰勝貌美多金白富美這類「瑪麗蘇」浪漫韓劇是不是覺得這些都太小兒科了？ 如果你是偏愛社會題材類的寫實作品，那麼剛剛開播的《Return》一定會成為你的首選，一下子就把人拉入「水深火熱」的現實生活中。

外遇、殺人，從首播開始《Return》就以刺激性內容帶領觀眾入戲，超寫實劇情讓觀眾們看得咋舌，卻也大呼痛快，快速毫不拖遝的劇情展開中又帶著緊張感，難怪才播出第一集就已經讓不少劇迷們欲罷不能。

新開播的SBS水木劇《Return》圍繞馬路上出現的神秘屍體、來自上流社會的4名嫌疑人展開，講述了電視節目《Return Show》主持人兼明星律師崔慈惠（高賢貞 飾）和從勞教所走出的刑警獨孤影（李陣郁 飾）一起尋找案件真相的故事。

該劇第一集就衝擊十足，一具屍體出現在了馬路上，而和廉美婷（韓恩靜 飾）有著千絲萬縷關係的上流社會4名男性吳泰錫（申成祿 飾）、金學范（奉太奎 飾）、姜仁浩（朴基雄 飾）、高凖熙（尹仲勛 飾）則是臭名昭著的「 惡黨四人幫」，他們以金錢為武器專幹齷齪殘忍之事。

尤其在金學范的認知裡，金錢就是萬能的，將他人之生命是為兒戲，經常使用暴力卻毫無罪惡感；

高凖熙則濫用毒品；

姜仁浩在妻子（鄭恩彩 飾）、孩子面前是個體貼溫和的丈夫、爸爸，但卻和和廉美婷一直保持著外遇關係。 當廉美婷想要破壞姜仁浩一家看似和諧的關係時，姜仁浩頓時怒火中燒，在車裡對廉美婷大打出手，更是把她扔在了下雨的街頭，而這也是廉美婷最後的模樣。

一週之後，廉美婷的屍體被發現在名牌旅行包中，獨孤影以涉嫌殺害廉美婷逮捕了姜仁浩。 而姜仁浩就是真兇嗎？ 故事才剛剛開始，崔慈惠和獨孤影將攜手揭開上流社會的黑暗。 帶著溫和面具，實則面目可憎的「惡黨四人幫」，到底誰才是真正的兇手呢？

「圖：《Return》」

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