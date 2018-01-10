《不是機器人啊》最新預告釋出！俞承豪終於發現蔡秀彬是人類了嗎～！？

《不是機器人啊》最新預告釋出！俞承豪終於發現蔡秀彬是人類了嗎～！？

韓劇   2018年1月10日   星期三11:00   MiJimin  

（雷）OMG…第21、22集預告曝光，金敏圭（俞承豪　飾）對趙智雅（蔡秀彬　飾）說：「嗨！雅智3號…。」終於要發現她是人類了嗎～！？

上週金敏圭將機器人「雅智3號」初始化，機器人真的將記憶完全刪除，但假扮成機器人的人類趙智雅，卻不可能忘記和他相處過的一切回憶，金敏圭更阻止了洪白均博士（嚴基俊　飾）將機器人換臉，並表示自己想找回和「雅智3號」的一切回憶，心中充滿著不捨…。

之後，就停在了金敏圭在火車上遇到了趙智雅！真的是讓觀眾急死啦～，終於，最新預告釋出了金敏圭跟隨趙智雅到海產店中，默默地觀察著她，而趙智雅也陷入了最大的危機～！

▼第21、22集預告：

▼黃代表（姜其永　飾）與洪博士對峙，並詢問他：「金敏圭議長遇見的機器人，是雅智3號呢？還是這個女人呢…？」

金敏圭詢問趙智雅是不是認識他，趙智雅急忙否認，金敏圭表示這世上有時會發生不像話，讓人無法相信的事，並對著即將逃離他的趙智雅說：「嗨！雅智3號…。」到底趙智雅會如何面對這個狀況呢～？假如知道了真相後的金敏圭，身體又會不會產生什麼變化呢…？

PS：俞承豪的聲音實在太好聽了～～～！

（截圖自：MBCdrama）

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留言/評論
  • Ann Tan
    超喜欢的剧情，让人一直想追，男女主角有爱的火花💕也让人有小鹿乱撞的感觉🤭
    9小時前
  • Mei Yi
    終於 明天要星期四了
    8小時前
  • Duck Lee
    他們真的演超好，超有CP感^^好愛他們
    8小時前
  • 黃球球
    到現在還在叫雅智3，敏圭好可憐喔！承豪真的太有魅力了
    11小時前
  • Moon Li
    好看，大推~~~#不是機器人啊
    2小時前
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