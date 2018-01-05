終究還是要舉行⋯⋯MBC《偶運會》賽事項目出爐　本月中預先錄影！

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從去年延後錄影後便不時傳出將復活的 MBC《偶像運動大會》（偶運會），經歷幾番反覆的消息後，今日終於確定將製播新年特輯，而賽事項目與錄影時間也出爐啦！

MBC 於本日（4 號）宣布，《新年特輯 2018 偶像運動大會》的比賽項目除了多年來固定的田徑、射箭外，還加入了保齡球、韻律體操、有氧體操 (aerobic) 等項目。

其中自從加入賽事後便備受矚目的「韻律體操」項目，首位冠軍程瀟（宇宙少女）依然將出戰，此外還有 gu9udan 的 Sally、CLC 的張丞延、Laboum 的海仁、April 的 Rachel 以及 Dreamcatcher 的祗攸。

另一方面，由男偶像參加的有氧體操則有上屆冠軍 ASTRO、UP10TION、The Boyz、Impact、Golden Child 與 ONF 六組參賽者。

一如既往的，這次 MBC 也承諾將籌劃更加安全的《偶運會》，務求沒有任何人受傷。新年特輯將於 15 日在高陽室內體育館錄影，而 8 日起即可申請入場觀賽。

（照片來源：MBC）

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