這個粉藍粉藍的熱門景點，Wanna One在這裡拍攝過專輯！

粉藍粉藍的裝修風格，再加上集吃喝、衝浪、購物、舞蹈功能於一體，這個位於江原道江陵市的Crush Town已經成了大熱景點。
CRUSH TOWN=JUICY CRUSH（粉紅咖啡店）+CRUSH SURF（衝浪店）+CRUSH YOGA&GYM（瑜伽舞蹈+服裝），也就是說由三家店組成。 三棟建築呈半包圍形狀，中間被圍起來的地面裝修成亮麗的天藍色，非常吸引眼球。
❤JUICY CRUSH
▼整個天花板都是粉紅色的~雖然因為鋼材而多了份硬朗，但也挺溫馨的吧！
▼還可以躺在軟軟的沙發上休息呢，太愜意了~
▼看到這些餐點飲品，就不會覺得只有裝修精美吧，餐具也很雅致、食物品相也和西餐廳有得一比。
▼小巧玲瓏，真誘人~
▼雖然這家是咖啡店，有各種西點和飲品，但主打的並且最出名的是鮮榨果汁，正如店名。 說是不加水、不加糖呢~
▼吃飽喝足後，去衛生間還有驚喜。 推開白色門，看到的衛生間是粉紅的，連鏡子都是童話風格的，魔鏡魔鏡~
❤CRUSH SURF
這家店提供衝浪入門教學服務，包含租用衝浪板和救生衣的費用是88000韓元（資料來源於naver地圖，不一定準確）。
▼連儲物櫃都刺激每個女生的少女心
▼還有明亮粉嫩的梳粧檯
▼紫色的淋浴間也是那麼漂亮~
❤CRUSH YOGA&GYM
▼這裡有瑜伽舞蹈教室
▼還可以shopping~
▼Wanna One的《1×1=1》（Pink ver.）專輯封面就是以CRUSH SURF為背景的啦！
▼專輯的其他拍攝也是在這裡取景的。
有衝浪店，又靠海，所以當然比較適合夏季去，明年夏季約麼？
地點：江原道江陵市連谷面領津里66-1（강원도 강릉시 연곡면 영진리 66-1）
JUICY CRUSH營業時間：冬季10:30 ~ 20:00，夏季9:30~22:00 ，週一休息
CRUSH SURF營業時間：10:30 ~ 22:00，週一休息
CRUSH YOGA&GYM營業時間：10:00 ~ 21:00，週一休息
圖源：maiden noir、몹、NAVER Blog bhm5649、skyblueyeli、YVONNEB、TS Design、energy-jed、worud8465、dnd7313
ZJM/文
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