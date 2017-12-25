明年2月SHINee演唱會能如期舉行嗎？官方：尊重他們的意願

明年2月SHINee演唱會能如期舉行嗎？官方：尊重他們的意願

明星   2017年12月25日   星期一09:18   Rui  

SHINee成員鐘鉉18日燒炭自殺結束27歲生命，21日上午出殯，正式跟這個世界告別。

原本團體將於2018年2月舉辦4場演唱會，如今突遇重擊，讓不少粉絲擔心楊長輝是否能如期舉行，官方知道歌迷擔心團員狀況，23日深夜於網站上更新了公告。

公告中表示「雖然很想儘快向大家傳達最後決定，但是目前成員以及工作人員都還沉浸在悲痛中，「我們必須尊重他們的意願」。

12月15日，SHINee通過官網公開了一則SHINee於明年2月份在日本東京巨蛋-大阪Kyocera巨蛋舉辦單獨演唱會的消息，並稱「敬請期待由五名成員參加的SHINee WORLD THE BEST 2018~ FROM NOW ON~」，暗示數月前捲入性騷擾糾紛中的溫流也將隨組合一起參加演唱會，讓粉絲們期待不已，終於看到5人合體亮相。 但沒想到的是短短3日後的18日，鐘鉉就離世，粉絲們傷心的同時紛紛感歎也看不到5人一同站在舞台上的身影了。

除了演唱會，經紀公司還稱希望能找到SHINee未來的出路，盼外界再給他們多一點時間，「敬請理解與諒解」。

「圖：網路」

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留言/評論
  • Angela Tu
    不論決定為何都尊重他們💕只希望他們能快樂開心就好🌻 如果他們回來了希望媒體大眾們網開一面💚 開心的迎接他們 過往的不愉快的事件不要重覆一直提😋拜託拜託😋 人非聖賢 誰能無過😢偶像這也不能做那也不能做真的很累啊！ 粉絲媒體朋友們請多給他們些溫暖吧！
    11小時前
  • 陳瑜葳
    SHINee不要解散! 拜託給他們 休息的空間 私人空間 準備 保養身體健康快樂!「 情緒 靜態 調整 表演，演唱會!」
    10小時前
  • Hui Hsu
    只要SHINee繼續走下去 不解散 休息多久沒關係的 一起攜手度過這艱難的日子吧 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
    11小時前
  • 陳瑜葳
    10小時前
  • Zacky Leung
    尊重成員們的意願吧！
    5小時前
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