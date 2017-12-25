MXM來台過生日 牽手告白好尷尬

透過選秀節目《Produce 101》第二季而擁有廣大人氣，二人男子團體MXM由林煐岷與金東賢組成，繼今年9月底來台後，今再度來台與歌迷歡度聖誕。
兩人一出場就引發瘋狂尖叫，連續帶來兩首舞曲“Hollywood”與“Just Come Out”後也正式向台灣歌迷送上問候，今晚是聖誕夜所以MXM也承諾要當粉絲們的聖誕老人，面對粉絲們滿滿的聖誕許願樹，他們兩人表示要使出渾身解數完成粉絲們的聖誕願望。
由於明天12月25日正好是成員林煐岷的生日，現場所有粉絲也用韓語大唱生日快樂歌送給他，令他備受感動。兩位成員都站在貼滿了粉絲心願便利貼的聖誕樹面前猶豫許久，雖然想盡可能完成所有粉絲的願望，無奈時間有限，所以令他們相當苦惱如何挑選，不管是跳性感舞蹈、撒嬌唱“Oppa Ya”等等他們都在舞台上完成了粉絲們的心願。
其中有一位粉絲要求兩位在10秒內說出對方的五個優點，只見兩個大男孩尷尬地牽起對方的手，幾乎快要羞紅了臉，東賢說煐岷哥長得又帥又高，做事認真而且又善良，讓煐岷聽了之後表情好害羞，趕緊也說完東賢的優點後甩開對方的手，尷尬的樣子令台下粉絲們大笑不止。
出道剛滿100天的MXM，對於上一次來台在三創園區，而本次來台升級到了TICC感到相當開心，也對台灣粉絲的應援覺得非常感動，之後希望能表現得更好更成熟來回饋大家的厚愛。
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