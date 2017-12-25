tvN 記取《和遊記》前車之鑑 第 4 集將延後至明年初播出！ 年底要看哪一部？《與神同行》、《鋼鐵雨》題材引人入勝 叫好又叫座！ 《和遊記》壞痞李昇基&一點也不內向的吳漣序：「到底是要吃掉妳！還是保護妳呢？」 為應援慈善募款！他在路上穿上了熊大的玩偶裝，還送上了免費的擁抱！ 有聽過EXID饒舌擔當的LE「唱歌」嗎？《蒙面歌王》獨特歌聲讓人超驚豔～ 太妍在演唱會上一直輕撫的聖誕樹，隔空喊話鐘鉉：我不會走太遠 三大台年末頒獎典禮時間表都整理好了，準備好死守直播了吧？ 化身Santa的熊大、莎莉和兔兔so cute！陪大家齊齊過聖誕啦～ 《The Unit》JUN&秀雄表演完爆哭！這首防彈少年團的《Butterfly》戳中淚點啦～！ 利特發文：鐘鉉來到了我的夢中，笑著對我說「哥你要更幸福哦！」 「SBS歌謠大戰」將展現歷代級合作舞台！他們還會一起演唱奧運會應援頌！ 又是一波洗腦廣告！看完2017年《MBC演藝大賞》的預告很難忘記播出的日期啊～ 「歐巴，我們要結婚嗎？ 」宋智孝親口提及和金鐘國「婚事」！！ 「成員開心我就開心」⋯⋯難怪人人都愛鬧 Highlight 李起光！ 期待！WINNER 挑戰重現 BigBang 經典「一天一天」 就在今晚的 SBS《歌謠大戰》！ 明年2月SHINee演唱會能如期舉行嗎？官方：尊重他們的意願 《和遊記》第 2 集發生重大「播出事故」！tvN 電視台緊急發出致歉聲明 MXM來台過生日 牽手告白好尷尬

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