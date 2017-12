〖官方公告〗SHINee 說明日巡相關事宜:「請再給我們一些時間」 tvN 記取《和遊記》前車之鑑 第 4 集將延後至明年初播出! 年底要看哪一部?《與神同行》、《鋼鐵雨》題材引人入勝 叫好又叫座! 《和遊記》壞痞李昇基&一點也不內向的吳漣序:「到底是要吃掉妳!還是保護妳呢?」 為應援慈善募款!他在路上穿上了熊大的玩偶裝,還送上了免費的擁抱! 有聽過EXID饒舌擔當的LE「唱歌」嗎?《蒙面歌王》獨特歌聲讓人超驚豔~ 太妍在演唱會上一直輕撫的聖誕樹,隔空喊話鐘鉉:我不會走太遠 三大台年末頒獎典禮時間表都整理好了,準備好死守直播了吧? 化身Santa的熊大、莎莉和兔兔so cute!陪大家齊齊過聖誕啦~ 《The Unit》JUN&秀雄表演完爆哭!這首防彈少年團的《Butterfly》戳中淚點啦~! 利特發文:鐘鉉來到了我的夢中,笑著對我說「哥你要更幸福哦!」 「SBS歌謠大戰」將展現歷代級合作舞台!他們還會一起演唱奧運會應援頌! 又是一波洗腦廣告!看完2017年《MBC演藝大賞》的預告很難忘記播出的日期啊~ 「歐巴,我們要結婚嗎? 」宋智孝親口提及和金鐘國「婚事」!! 「成員開心我就開心」⋯⋯難怪人人都愛鬧 Highlight 李起光! 期待!WINNER 挑戰重現 BigBang 經典「一天一天」 就在今晚的 SBS《歌謠大戰》! 明年2月SHINee演唱會能如期舉行嗎?官方:尊重他們的意願 《和遊記》第 2 集發生重大「播出事故」!tvN 電視台緊急發出致歉聲明 MXM來台過生日 牽手告白好尷尬

發生了意料之外的憾事,大家想必都十分體諒 SHINee 原有行程可能發生的變動。不過,他們仍為了原訂於明年初舉行的日本巡迴演唱會,在最近發出聲明向歌迷說明現狀!

SHINee 的日本官方網站於 23 日發表了公告表示:「雖然目前的狀況,不容許我們不向大家說明關於不久前宣布將舉行的《SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~》計畫,但成員與工作人員們全都仍心痛得難以接受現實。」

「我們完全尊重成員們遭逢哀傷事件的心情與意志,因此目前正在慎重地思考未來要如何支援 SHINee。」公告寫道:「雖然這會令總是支持 SHINee 的大家感到擔憂,也會對你們造成困擾,但希望大家再給我們一些時間。與各方商討獲得共識後,我們會再向大家說明日後行程的。」

這段時間,相信大家都會安靜地守候留給 SHINee 的空間!

(照片來源:SM Entertainment)

