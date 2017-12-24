〖官方公告〗SHINee 說明日巡相關事宜：「請再給我們一些時間」
KPOP 2017年12月25日 星期一09:30 施乃琪
發生了意料之外的憾事，大家想必都十分體諒 SHINee 原有行程可能發生的變動。不過，他們仍為了原訂於明年初舉行的日本巡迴演唱會，在最近發出聲明向歌迷說明現狀！
SHINee 的日本官方網站於 23 日發表了公告表示：「雖然目前的狀況，不容許我們不向大家說明關於不久前宣布將舉行的《SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~》計畫，但成員與工作人員們全都仍心痛得難以接受現實。」
「我們完全尊重成員們遭逢哀傷事件的心情與意志，因此目前正在慎重地思考未來要如何支援 SHINee。」公告寫道：「雖然這會令總是支持 SHINee 的大家感到擔憂，也會對你們造成困擾，但希望大家再給我們一些時間。與各方商討獲得共識後，我們會再向大家說明日後行程的。」
這段時間，相信大家都會安靜地守候留給 SHINee 的空間！
（照片來源：SM Entertainment）
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留言/評論
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現階段請你們好好休息一下！不要想太多💕
我們會安靜的等候🌻等你們準備好了我們再相見😋
溫流啊！
別一個人療傷止痛🎄跟弟弟家人一起加油😍
願你開心快樂😍
11小時前
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SHINee要加油呀 真的要好好休息 收拾好心情再工作吧
11小時前
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現在SHINee的重擔得你一個人撐了，辛苦你了！온유이~加油~우리 샤이니~💪💚💚💚💚💚
9小時前
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