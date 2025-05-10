【韩网热门】收视率很严重的三大社电视剧！网友猛批：网剧风

韩国三大电视台KBS、MBC、SBS最近都有新剧播出，但收视率低迷，引爆韩网讨论。

SBS《四季之春》：0.7%（第二集，最低）



KBS《二十四小时健身俱乐部》：1.5%（第二集，最低）



MBC《芭妮与哥哥们》：0.7%（第八集，最低）



韩国网友评论：

1. 最近平日剧（周一-周五播出的剧集）都不行了，早就掉到1%区间了。 从海报开始就感觉不好看，很像网路剧。 现在的剧真的太轻薄又雷同，连选角之间的化学反应都少得可怜，完全提不起兴趣。 青春题材又是老套的那一套，太容易猜到剧情，男女主的化学反应和演技合拍才会好看，但现在完全找不到能投入的组合

2. 昨天第一次看《24小时健身俱乐部》，还蛮有趣的ᄏᄏᄏ

3. 从题材开始就不适合红

4. 感觉全都像网路剧

5. 现在播的剧真的像网剧几年前都不可能排到地上波的节目里

6. 除了历史剧以外都是些轻飘飘的题材，就算是成功的外剧风格也只是模仿，完全没新意。 特别是和综编台、OTT平台竞争的情况下，三大台拍这种东西真的没有竞争力，也不符合现在的观看趋势，守著电视看直播早就过时了

7. 平日剧从企划和编排开始就...... 还妄想能有高收视...

8. 不是只有三大台的问题。 《离婚保险》也一样，tvN也差不多，那三部剧看著就像是不管怎么拍都不会有收视率的样子

9. 除了郑恩地我谁都不认识...... 看了《健身俱乐部》一点点，搞笑演技太夸张了，有点奇怪

10. 缺乏份量感......

11. 看主演阵容就觉得不可能火ᄏᄏᄏ现在电视剧不赚钱了吗？ 是不是投资预算也缩水了？

12. 三部真的都像网剧氛围唉，演员除了郑恩之外都不认识。

13. 《芭妮与哥哥们》和《24小时健身俱乐部》我觉得还行ᄏᄏᄏ《四季之春》我也在考虑要不要看

14. 三部都有看过一点点...... 只觉得人才都流失了吗，完全是低预算限制的感觉

15. 都被OTT抢走了，才撑不下去的感觉吗......

16. 不好看能怎么办.. ㅋㅋ

17. 《芭妮》可是周末黄金时段唉，太惨了... 另外两部虽然是平日冷门时段播出的

18. 我本来是因为综艺收视也很低才点进来看，但比想像中还低唉

19. 《四季之春》男主角不吸引人、《24小时》没有CP化学反应，《芭妮》到现在还在播？

20. 这样的演员阵容竟然能上三大社也太神奇了，除了郑恩地其他人都不认识

21. 那是喜欢看电视剧的年龄层会看的时段，但内容好像没什么可看，只是网剧观众层会看的感觉

22. 说实话，收视率主要来自六七十岁的观众，但这不是妈妈们喜欢的风格啊

23. 现在都看 Netflix 了，好久没看过电视剧了

原文：https://theqoo.net/square/3727404649

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