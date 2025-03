YOUNG POSSE〈COLD〉花絮成员华语热情与演员攀谈！导演透露「鸟坠落」是MV之神赏赐！

女团YOUNG POSSE新专辑同名主打歌〈COLD〉MV选择来台湾找团队拍摄,MV男主角还是台湾新生代知名演员曾敬骅,在台湾引起不小的讨论。

日前YOUNG POSSE官方释出了幕后花絮,最有趣也最可爱的,莫过於两名成员兼MV女主角Yeonjung延静和Doeun徒誾,空档时相当努力拉近和演员们的距离,延静让演员们对镜头打招呼,徒誾不晓得对谁说了华语「耐看」、「可爱」(官方字幕没给答案徒誾说了什么,小编是参考粉丝翻译影片),又对饰演爸爸的演员喊「帅」,爸爸也亲切回应韩语的「对」还有「Beautiful」。



男主角曾敬骅没有太多花絮镜头,不过结尾可见他和YOUNG POSSE一同打招呼摆Pose合照,还一起拍Challenge短影片,曾敬骅「呆萌」的模样也被观众与粉丝们捕捉。



▼YOUNG POSSE〈COLD〉MV花絮影片



还有其他公开的幕后花絮,在导演黄婕妤(Remii Huang)受YouTube频道《KPOPCAST 追星人聊天室》的访谈之中。导演透露自己和YOUNG POSSE制作人(创意总监)是好友,制作人想在此次回归上做突破,MV欲采用台湾「说故事」的风格呈现,认为台湾的湿冷阴天和〈COLD〉歌曲也应和,便找上她合作。而男主角曾敬骅是导演推荐,考虑到YOUNG POSSE的年纪及知名度找了新生代的曾敬骅。



导演表示自己收到的主题是「缺爱的青少年」,她以歌词「How could you be so cold」延伸,又因为自己喜爱「探讨因果」,所以故事从「人为何冷漠」著手,非线性的脚本安排也是自己的设计。她说:「我想要传达的讯息是,有的时候事情不只是表面上看到的,不要第一时间下定论,可以的话让事情沉淀一阵子再做出反应。」

最关键的是,她指出MV里害死徒誾的「某些程度是那些(恶意)留言」,「延静哥哥(曾敬骅饰演)某些程度上也是利用这样的现象完成复仇」。对於网友讨论剧情几乎都放在爸爸、哥哥冷血,导演也很坦然地说:「我觉得这就是Reality(现实),哪个艺人出了什么事情,大家在讨论的时候都是在讲艺人,不会去想是不是舆论或相关东西导致。」并说自己看网友的回馈都当作是社会观察。



导演亦说出网友们没发现之处,「延静和徒誾本来不是同学」,延静MV里有两种发型还穿两套制服,意思就是延静是为了和哥哥联手报仇刻意转学接近徒誾,主持人油漆听了都喊:「这么深喔!好可怕!」延静和徒誾能当同班同学,也暗示了爸爸出轨是同期生了延静又生了徒誾。



而一幕延静背后「有只鸟从空中坠落」,导演公开实际内幕:「算是MV之神赐给我们的。」不是刻意设计,完全是凑巧,她相信有「MV之神」帮忙。对於YOUNG POSSE成员们,导演频频称赞她们很可爱、很敬业,对她们初次展现的演技颇赞许,认为她们第一次演戏就很有天份,如延静拍哭戏只拍一次就哭了。



▼《KPOPCAST 追星人聊天室》完整专访黄婕妤导演影片



顺带一提,YOUNG POSSE 4月2日将来台举行Showcase‎「YOUNG POSSE:Live Showcase in Taipei」,曾敬骅会担任嘉宾!



