HIGHLIGHT 李起光香港演唱会 约定粉丝 90 岁再跳〈Fiction〉和〈Shock〉

强劲音乐节奏响起,李起光以一身 tailor made 的黑色西装现身,随即送上他的首张个人正规专辑同名主打歌〈Predator〉,而期待已久的 LIGHT 们也整齐地叫出应援口号,形成极尽视听享受的动人画面。紧接而来,李起光特别选了自己参与创作乐曲和歌词的作品〈She’s Bad〉来引证除了以舞艺闻名外,他的音乐

才华以至创作能力,同样兼备和全面。

接著,李起光再送上〈D.C.Y.E〉,而在一连串劲歌热舞之后,oppa 先喝水稍作休息,同时也忍不住要跟 2025 年初次见面的粉丝们打招呼。他更提到:「出道第 16 年,第一次以 solo 歌手身份来香港,以后会努力唱歌跳舞,希望有更多机会来香港。而今日亦是巡演的最后一站,希望大家尽情享受!」问候完毕, 李起光还脱了西装外套,露出透视的黑色恤衫,引来全场 LIGHT 们大声尖叫, 接著再献唱〈Blind〉。

而以暖男闻名的李起光,更在演绎〈Goin’ Down〉时,不单换上了轻便运动装,而且还走到台下与观众们近距离接触,又与他们握手和自拍,绝对让今个冬季充满了暖意。另一方面,李起光的一身肌肉更是名不虚传,就在他献唱〈Misunderstand〉时,oppa 突然将上衣拉起,露出结实腹肌,虽然只是惊鸿一瞥,但已令乐迷们疯狂尖叫,兴奋不已!

来到 encore 部份,气氛变得轻松起来,李起光换上印有今次演唱会名称「OBSESSED」的服饰,还戴上冷帽,一口气献唱了由他自己创作的〈One〉, 以及来自同一迷你专辑的〈Dreaming〉,并再次走到舞台下,要跟支持他多年的 LIGHT 们近距离互动。

粉丝也准备了惊喜应援影片送给李起光,同一时间全场观众更举起应援手幅, 来跟 oppa 拍摄大合照。李起光则感性地回应:「多谢大家努力的应援,以及对我和 HIGHLIGHT 的爱愈来愈多,很幸福。2025 年第一个周末与 LIGHT 见面, 十分幸福!希望能度过更多更美好的时光,约定大家 90 岁再一起跳〈Fiction〉和〈Shock〉!」最后随著演唱会差不多完结,oppa 深情地送上慢歌〈Dive〉以及〈Curtain Call〉,才为 LIGHT 们送上温柔的告别。

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