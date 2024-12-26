DPR IAN再临香港开骚 分享独立艺术创作心路

DPR《The Dream Reborn World Tour 2024 》昨晚(22日) 於AXA x WONDERLAND 开骚，寒风之下，无减歌迷热情，整个竹翠公园户外场地迫满呐喊歌迷，不少DREAMers为霸到头位最佳位置，早上十点已经入场等侯，一直等到晚上七点开骚见偶像，非常有心。

演唱会由 DPR ARTIC打头炮，继而 DPR CREAM 出场， DPR IAN压轴，DPR ARTIC及 DPR CREAM 都表示，很少在户外场地演出，觉得非常舒服，DPR CREAM更是说自己非常喜欢香港，一定会再来。

万众期待的DPR IAN，今次把The Green(没有面貌的绿幕人)带来香港跟他共舞， 非常精彩。The Green是 Mr.Insanity 的作恶伙伴，通常会对 Mr.Insanity 的行为起到引导的作用。对同时身为视觉艺术工作者的 DPR IAN 而言，The Green设计上是最简单的角色，却意味著无限的可能性，掌握最强大的力量。舞台上他又背上黑色翅膀演出，代表了黑暗、痛苦或内心的挣扎，同时也象徵著力量、保护和重生，展示他在创作过程中经历的个人挑战，传达一种「做自己」的坚决。

在Talking位时，DPR IAN跟歌迷分享这两年他的心路历程，他说，「时间过得飞快，我们到世界各地不停巡演，有时有种醒来不知身在何处的感觉，你们有没有这种感觉？我很怀念舞台上每一刻的宝贵时光，我总是想要取得一些成就，并且总是必须为下一步做好准备，但你知道我工作太忙，感觉上我很多事都忘记了，很多时候当我试著回想起来，我什至答不上来，我只是记得自己不停努力工作及飞行。你们记得我吗？我当然也记得你们，那些标志著你们得回忆，什至在梦中也会出现。」然后他终於想到了什么，用广东话说，「我爱你？爱你！哈哈！这代表著你们！」让歌迷开心尖叫。

他又分享作为独立术艺创作者心路，「我最近发觉，我们不能把时间视为理所当然，我需要放慢一点速度，深呼吸.... 如果有人想成为独立艺术家(independent artist)无论你是喜欢唱歌，跳舞，画画，去做你喜欢的事，我领悟到你要学会为自己说话 ( speak up for yourself )，当开始时，一切是非常单纯及简单 ，因为you have nothing to lose that much 你为爱而出发，但长时间下来，你一定要保持你的初心，你身边可能会有太多东西，太多声音，让你的初心摇动。我可以肯定告诉你，你一定要坚强、独立，一定要对自己诚实，你的艺术不一定要完美，你会找到合适的人群，你会找到爱你本来面目的人。有时候如果你在一个一万人的房间里，只有 100 个人在听你说话，你不如去一个只有100 个人的房间，但里面有99人听你说话，哈哈，为什么是99，因为总有一个人在睡觉。我只是想说 ，人要成功，要相信自己，永不改变，你与众不同是完全没问题的。」接著他送给歌迷: 《Scaredy Cat》。

今次DPR IAN亦有把新歌《I Am Nobody 》带到香港，这首歌是在他 2024 年的《THE DREAM REBORN WORLD TOUR》中於巴黎首次表演，歌曲探讨了身份和自我认知的主题，反映了 DPR IAN 对自身认同的挣扎。

演唱会完结时，他跟歌迷说，「我会想念你们，我一定会回来，会做更大的音乐会，但大家在等侯的时间也得好好照顾自己，你不必天天坚强，我们总是人，但你得强壮保护自己，等待我回来。」并且与DPR CREAM及DPR ARTIC亲民走下台，为歌迷签专辑，一度引起哄动。

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