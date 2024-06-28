朴载范开通成人网站帐号，首次晒照：红色女性内衣放胸前

歌手朴载范开通了成人收费网站OnlyFans帐号，成为K-POP第一人。

24日，朴载范正式开通了OnlyFans，表示：「感谢大家的支持，如果大家想要一些其他的东西，这里会有哦，觉得好开心哦。」 同时他还公开了照片和影片。朴载范半裸出镜，躺在床上，胸上放著红色的女性内衣、内裤。 而影片中他也同样赤裸著上半身出镜，流著汗和粉丝说话。 这些内容必须追踪朴载范的OnlyFans帐户才能看到，不过已经有不少网友分享在了网路上。



Jay Park has joined OnlyFans. pic.twitter.com/91I0crNUEm — Pop Base (@PopBase) June 24, 2024

Jay Park abriu e já postou mores pic.twitter.com/dCuSAooVwg — ROCKSTAR (@typallisa) June 24, 2024

作为K-POP圈开通OnlyFans的第一人，朴载范的行为引来大批韩国网友的讨论，大家表示：「好有创意地在赚女生的钱啊」、「这是可以上传露出性器官色情影片的网站啊，疯了吗」、「你可是明星哎，也太掉价了吧」、「这个视角好脏」、「好讨厌」等。

据悉，朴载范是为了宣传上个月刚刚发行的新专辑《Jay Park Season 2》才注册了OnlyFans，想要让粉丝们看到他更加成熟的一面。

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