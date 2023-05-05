NCT廷佑高颜值亲姐原来是新人演员，绰号是金浦刘亦菲：「根本就是女版廷佑」、「好令人骄傲的基因」

NCT廷佑的姐姐金敏雅最近还出演了《看见你的声音10》唱歌，被称作是金浦刘亦菲～。

近期以男团 NCT 固定小分队 NCT DOJAEJUNG（NCT道在廷）活动的成员廷佑，被报导亲姐姐金敏雅（김민아音译）也在演艺圈，以演员的身份活动中，之后，SM娱乐的相关人士就证实：「金敏雅是金廷佑的姐姐没错。」



让众人感到惊讶的是，姐弟俩强大的基因，由於 NCT 是在全球拥有相当高人气的偶像团体，若提及弟弟肯定能获得曝光量，但前几年的活动金敏雅都想用自己的力量去开拓演员事业，另一方面在行动上也处处谨慎行事，希望自己的存在不会影响到弟弟的形象。



金敏雅在2015年时，曾以Haru的艺名发行单曲《这么好的日子》出道，去年和演员经纪公司Woori Actors签订了专属合约，目前正以新人演员活动中。而她曾在综艺节目《恋爱的干预》以短剧演员亮相。



▼跟大家分享在《恋爱的干预》中的一段小短剧：



▼Haru《这么好的日子》：



▼四月初出演《看见你的声音10》的神秘歌手之一，演唱了张娜拉2002 年的热门曲〈Sweet Dream〉，被称作是金浦刘亦菲～。



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