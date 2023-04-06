香港富家女遭韩国小媒体勒索「不给钱就造谣」！进军韩演艺圈多年，曾与金希澈&沈月合影

近日韩国某媒体被爆对「外国财阀二世」做出抹黑虚假报道，并以删文为条件勒索巨额金钱，受害人就是与金希澈等艺人有私交的香港富家女顾家嘉。

根据3月29日SBS独家报道，某有线媒体从2月10日开始陆续发出6篇报道，称香港大型海运公司之女顾家嘉（Maxine Koo）涉嫌诈欺和赌博、借贷数十亿巨款后逃亡海外。 顾家嘉要求对方删除虚假报道，反遭该媒体代表A某索要巨额报酬，於是通过SBS公开了与其的通话录音。



录音中A某大言不惭地说：「现在一般企业都会收广告费。 如果我们删除报道或令记者辞职，你能作出补偿吗？」 还具体要求「1年内支付2亿韩元广告费」，精神压力令顾家嘉十分疲惫：「从年底开始一直说会发生这样的事... 坦白讲真的太委屈。」



警方已於上月27日对该媒体（NBN TV）进行扣押搜查。 撰写相关报道的记者员工已坦白一切都是A某指使，包括在报道中加入「刘亚仁吸毒」等不相干信息、翻译成英文等等。 虽然记者感到不应这样，但因为刚进公司不久而无法拒绝，上月19日已亲自致电顾家嘉道歉，本月初从NBN TV辞职。

但NBN TV代表A某仍坚持否认，称记者是因为警方调查和顾家嘉的「怀柔」压力而辞职，口供也是被警方诱导，还反过来指责警方「人手不足却派18人过来搜查、不合理」等等。

顾家嘉今年2月起诉NBN TV，要求对方撤销报道、赔偿2亿韩元。 上月A某收到顾家嘉1亿韩元后撤掉了相关报道，但发现她没有撤销起诉，於是再次发布报道。 对此，A某坚称是为了修正报道而暂时撤回而已，与1亿韩元无关。



此外，顾家嘉从十几年前开始到韩国演艺圈发展，出演过不少综艺节目，去年曾与Super Junior金希澈、邱淑贞女儿沈月（Ayla）聚会合照。





韩国网友对这件事感到十分愤怒：「这种犯罪集团让外国人觉得韩国很糟糕，必须彻底调查和惩罚」、「为什么只公开受害者身份，却遮住加害者？」 、「财阀二世果然聪明，让对方先提出钱的事、先汇款再起诉，假装被骗实则彻底搞垮对方」、「YouTube那些琐碎的地方也需要严格立法」、「这是令国家形象受损的大事件，一定要彻底调查、以儆效尤」、「Maxine Koo该有多委屈，一定要加油啊」、「我记得Maxine Koo是因为喜欢韩国才过来的，却在韩国被曾经信任的人骗得很严重，还被这样实名讨论... 说不定现在提起韩国就（气到）牙齿发抖」、「久违听到Maxine Koo的名字，却是不好的消息ᅲ」、「代表A某居然还理直气壮说没有先提要求，真让人生气」、「Maxine Koo和以前一样用韩文接受采访呢kkk好神奇」、「被骗就去起诉啊，发新闻操纵舆论做什么？ 钱都被记者拿走了」。



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