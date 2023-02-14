SHINee Key直播提SM娱乐：现在公司乱糟糟的！ SM员工上网吐苦水：我们的自豪与骄傲被李秀满卖给了房时赫

HYBE娱乐收购韩娱圈经纪公司龙头SM娱乐的消息连日来攻占韩网热搜。

SHINee Key最近携常规2辑《Killer》Repackage版回归，并开通了线上直播和粉丝互动，作为SM旗下艺人，他自然躲不过关於这两日的热门话题，表示：「我也希望开安可演唱会，这个要对谁说，跟谁说才有用？ 我比你们都想开演唱会。」 然后叹了一口气继续说道：「不知道啦，公司现在有些乱糟糟的。」 间接提到SM最近发生的事情。



230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

先是SM娱乐高层宣布创始人李秀满被踢出管理团队，接著就爆出李秀满把手中14.8%的股份卖给了防弹少年团的公司、韩国经纪界新龙头大佬HYBE娱乐，而HYBE娱乐还将於3月继续收购SM娱乐25%的股份，以此成为SM娱乐最大股东。



SM娱乐换大股东，紧张的不仅仅是其他股东，还有旗下艺人以及职员们，已经有SM职员在BLIND论坛（匿名职员平台，需要认证工作证才可以注册、 登录）大吐苦水，这位SM职员写道：「疫情结束后演唱会变多了，公司业绩也在好转，大家都带著『我们果然是底蕴深厚的SM，继续努力下去重回第一』的心情，每天都在重复枯燥的工作，却也带著小小的期待。 而现在连这种小期待也被剥夺了，今后不管我们怎么努力，让艺人们拿第一，只会是『业绩不错的HYBE旗下的一个厂牌』，有一种被否定了所有传统和历史的感觉。 是不是仅自己这样，心情好低落。 」他的发言引起不少SM其他员工的共鸣，大家纷纷留言称：「真的是这样，我真的想好好工作」、「曾经的我为我是SM的一员感到骄傲，现在这份骄傲被摧毁了」、「 即使不是业界第一，我们本来还有身为SM职员的自豪感，但这份自豪感最后也被老师（李秀满）给卖了」、「真的要哭死了，好伤自尊啊，不管怎么努力工作都无法在这次事件中发声，太难过了」等。

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