金在中因疫情令演唱会延迟三年：坚守约定来台开唱，与粉丝相约明年3/4！

韩国人气歌手金在中原订於2020年3月在台北举办演唱会，但因为疫情整整延迟三年，日前单位希林国际有限公司公布将於2023年3月4日在台北国际会议中心举办因疫情延期的金在中亚洲巡回演唱会，先前已购票的粉丝笑称这是等待最长时间的「早鸟票」。

金在中在2020年发行的第二张迷你专辑《爱谣》展现了擅长的感性抒情曲，而今年9月继2016年发行的正规二辑《 NO.X 》之后时隔6年再度发行的正规专辑《BORN GENE》是送给粉丝们的礼物，包括主打歌《NOBODY LIKE YOU》在内共有8首歌曲，主打歌《NOBODY LIKE YOU》是一首充满活力的爵士鼓和感性的吉他声组合，让人留下深刻印象的歌曲。



为了感谢粉丝的等待及支持，这次演唱会准备的更多元化、独一无二、属於金在中独有的音乐！若持原票券要进行退票者，可於2022年11月15日前向ibon售票系统进行全额退票，之后将再重新售票。【2020 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI 演出延期票券处理公告】演出时间调整如下：原先的 2020年7月18日下午6时 改至 2023月3月4日下午6时

已取票者，可持原票券入场，请务必妥善保管票券。

尚未取票，若您想保留票券於 2023年03月04日 进场观赏，可於新演出日接近时，再至 ibon 机台取票 （避免遗失或毁损），无须现在立刻取出。

退票票券整理后，将重新启售，敬请期待官方公告。

若新演出日期不克前往，欲申请退票，请於 2022年11月01日 起至 2022年11月15日 办理，不收退票手续费，退票截止收件日以邮戳为准。

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温馨提醒：

*本次退票规则仅适用於 2020年02月02日 至 2020年03月18日 之间购买订单。

*节目延期后且於重新启售后购票订单，与节目宣布延期前之购票订单若未於此退票期间申请，不适用本公告之退票规则。

*若票券遗失，将无法办理退票。

*退票方式及说明请详阅 ibon 公告。

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相关活动讯息请密切锁定活动专页 2023 Kim Jae Joong Asia Tour Concert in Taipei 或 希林国际粉丝专页 希林国际 Chillin International / 希林娱乐 。

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—演出时间：2023年03月04日（六） 下午6点 开演

—演出地点：TICC台北国际会议中心（台北市信义区信义路五段1号）

—售票系统：全台7-11 ibon机台及ibon网站

—主办单位 ： 峥嵘岁月香港娱乐

—执行单位 ： 希林国际 Chillin International / 希林娱乐

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