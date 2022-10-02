李泳知将节目周边收益全捐出，还自掏腰包加码到一亿韩元！外表狂野本质却是善良小女孩

看完后入坑到不行。

李泳知在《Biong Biong地球娱乐室》节目中，快速的反应和大嗓门形象深植人心、承包许多笑点，素颜自然不做作的模样，让观众印象超深刻。即便面对大前辈罗 PD ，玩游戏时也是丝毫不让步，大家都说这节目又挖到了综艺奇才～除了超强的综艺感之外，泳知也不吝啬於捐款，最近她的网路节目《虽然没准备什么菜》推出了周边商品「合法流氓」的啤酒杯，所有的收益扣除成本都将捐出，但这次已不是她第一次做公益了。



疫情在韩国大流行时，泳知因为一支「叫你不要出门就不要出门，只点外卖，辣炒年糕来吃就好！」影片大红，引起一阵模仿风潮，许多艺人也一同呼吁。



因为叫大家不要出门的影片爆红，李泳知顺势推出自己手绘的手机壳，结果大热卖，她将所有收益扣除成本都捐给韩国慈善机构《爱心果实》和《韩国红十字会》团体，帮助受虐儿童、单身长者支援及急难救助。



《虽然没有准备什么菜》第一季时，因为泳知常常韩英夹杂的讲话，就被网友说是韩国人不能就用韩文就好吗？於是在东方神起成员－昌珉来的这集，就规定讲一次英文就罚五万韩元，最后讲了122次，要罚610万韩元。节目中泳知看了户头有大概可以捐出的整数是640万韩元，捐完后帐户只剩37110韩元（约台币821元）。



先前节目推出周边商品啤酒杯，在最近一集公开啤酒杯收益，已全数捐赠给数个慈善机构，不只如此她还自掏腰包，捐款金额达到一亿韩元，共捐给五个团体，为社会贡献心力！



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