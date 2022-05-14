【K社韩文小百科】韩娱圈现在流行「南半球的美」，其实15年前的铜像就已经先穿上了～

据说，这是「南半球」的美。

最近名为「underboob」的时尚席卷韩国娱乐圈，即穿短上衣，不穿内衣，大胆露出胸部下部线条的风格，也被称作「露南半球Look」，已经有多位前卫大胆的女明星尝试过了。 K-POP界不容忽视的性感代表-泫雅一直以敢穿著称，有著完美身材的她自然能够完美消化「underboob」装，白色紧身衬衣紧贴上身，露出浑圆的胸部线条，热辣又性感。



BLACKPINK Jennie似乎一到国外就变得更敢穿了，这件红色格纹短款紧身上衣烘托出她的玲珑曲线，只露出一点点胸部线条，反而大面积裸露的腹肌更吸引人的目光。 ALL PINK LOOK也让Jennie看起来像极了真人芭比。



《鱿鱼游戏》「女郎」郑好娟，模特出身的她参加活动时以一身LV摸胸裙登场，胸部做了镂空设计。 因为郑好娟本身就很瘦，因此即使是中空Look，也丝毫没有过重的情色感觉。



2NE1的孔敏智也尝试了Underboob Look，只是能够看出她不够大胆，里面搭了一件黑色打底.



女歌手BIBI的这件「露南半球装」第一眼看上去很保守，实则更大胆，像是在胸部位置剪了一刀，正好露出胸部的半圆，这种若有若无的感觉才是最火辣的。



新人女团LE SSERAFIM的金采源也走在了潮流的尖端，白色外套内搭短上衣，配上黑裙子和墨镜，大走复古性感路线。



有著天使面孔和魔鬼身材的韩艺瑟也是会穿敢穿的代表，萤光色短上衣配牛仔裤，不仅勾勒出曲线，还显腿长。



不知道这样的热辣风格不知道会不会变潮流新趋势，在韩国民众当中也流行起来，一半民众觉得「很时髦」的同时另一半则认为「太羞耻了」。不过，从著名朝鲜画家申润福（1758-1814）创作的《美人图》中可以看出，「Underboob Look」也古代朝鲜也流行过一段时期，韩服的上衣越来越短，甚至能看到里面所穿的内搭，一度被指是「妖服」。而韩国忠南大学里有一座名为「摩擦」的铜像更是明确展示了「Underboob Look」。





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