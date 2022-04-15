[有雷]《单恋原声带》结局太美！一句手写「请长长久久陪在我身边」令剧中的甜度飙到最高点♥（EP4完）

[有雷]《单恋原声带》仅有短短四集长度，简单的剧情却演出了男女之间面对友情与爱情的抉择，如同观众们所期待，这对认识了20年的好朋友终於更进一步，除了工作上达成了自己的理想，更在情感上找到了寄托。

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《单恋原声带》为了难得的工作机会必须出国两年的摄影师韩宣宇（朴炯植饰），虽然在离开前准备向老友李恩秀（韩韶禧饰）告白，但却错过了时机，恩秀在送宣宇离开后，却像自己八年前送他去当兵时一样在原地痛哭。一年过去了，恩秀总会把自己的日常与宣宇分享，但两人的互动却不像以往热络。



恩秀在工作上大跃进，晋升为实力派作词家，也实现了当时自己设定的目标，就是为宣宇最爱的歌手写歌。她最想跟宣宇分享这个消息，却也只能透过文字讯息等待他的回应。制作人再度向恩秀告白，不过恩秀也委婉地拒绝了。她也在家中发现了宣宇留下的娃娃，包包里藏著一条项炼与一封信，写著「希望未来的每一天都有你一起」。



恩秀一直等待著宣宇的联系，终於在街上花店前巧遇了他，原来宣宇工作告一段落暂时先回国，想给恩秀一个惊喜所以没有提前告诉她。而宣宇回国也在工作室忙碌著，甚至还有一名女后辈助理，对宣宇很有好感总是主动告白。恩秀想要表达自己的心意，但宣宇却用多年前恩秀曾说过的话来回应，「想要永远当朋友不分开，就不应该交往」让恩秀又把告白吞了回去。



恩秀骑著脚踏车想起了宣宇，终於鼓起勇气告白自己的心意。她告诉宣宇8年前送他去军队那晚，其实自己大哭了一场，原本以为只是没了平时作伴的好友，但没想到心中的那一份酸楚，其实就是爱。她后悔没能早点发现，却让宣宇8年来总是看著她的侧脸与背影，独自承受这份单恋的痛苦。最后一句歌词她希望宣宇帮她完成，而宣宇听完了告白，在笔记本上写下「长长久久地待在我身边吧，我爱你」，两人终於跨越了友情的界线成为真正的恋人。



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