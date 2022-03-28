[电影推荐]《为人民服务》延宇振尺度最大演出！从禁忌关系发展的爱恋却刻骨铭心

[提及剧情]由中国禁书原著改编而成的电影《为人民服务》，描述一位能力优秀又正直的军人，被选为师团长官邸的伙房兵，主要工作就是服务师团长以及夫人。不过在师团长出差的一个月内，已婚的他却与夫人之间的关系越来越深，惊险的关系该如何避免被揭穿？

《为人民服务》未上映前就已话题不断，出道多年作品多多的延宇振（韩方已正名为延玗臻），本次挑战最大尺度的情欲戏码，表现也的确让人惊艳。平时延宇振一向给大家暖男的形象，这次更是饰演一位刚正不阿的军人申武光，在军队为了能升迁光荣回乡，於是各方面都尽全力表现优异，自然也被师团长看上选为自家官邸的伙房专任兵。



虽然片中有许多十九禁的片段，不过在两人的内心情感转折上其实呈现得相当细腻。当申武光强力抵挡夫人的诱惑，而被指导官下令去职时，他紧张得连眼泪都瞬间滑落，后来终於读懂了夫人想要被扑倒的心情，也顿时想起了家乡的老婆对他那种嫌恶的表情，让他下定决心抛开顾虑，只听夫人的话。原来师团长夫人是初尝禁果，而也渐渐沉迷於这档事，两人也完全活在自己的世界中，虽然也会作著某天被逮到的恶梦，不过申武光早已盘算好自己往后在军中的发展。



师团长更是相当压抑并注重形象的人物，虽然是军中的英雄人物，但因为自己无法满足夫人在性方面的需求，而在家中姿态非常低。有一场戏他出差完毕回到家中，带了很多礼物，却在一踏进门时因为踩到了玻璃碎片，而立刻差遣随行人员离开。家中被砸得一团乱，师团长竟然只是默默蹲著收拾，夫人则是站在二楼由上往下用睥睨的眼神望著他。即使发现夫人怀孕了，被戴了绿帽的师团长也只能对著自己的勋章开枪发泄，完全没有向申武光或夫人发火，由此可见师团长在人前风光，在人后却相当悲哀。



在那样的年代背景，主席语绿以及语主席相关的物品都是非常珍贵的存在，两人甚至刻意毁损，来证明自己有决心为爱犯下滔天大罪，加上申武光的迷恋竟然「见牌如见人」，看到写著「为人民服务」的木牌就像看见了夫人，不管走到哪里都带在身边，片中表现这一类情感的方式较为夸大，也意外让观众们感到相当有趣。



由禁忌的关系而逐渐发展出的恋情，夫人与申武光渐渐了解对方的过去，即使两人心中都是第一次感受到澎湃的情感，但依旧是不可能有结果的。虽然事隔十多年，两人其实并没有忘记过对方，或许始终不愿打扰对方的生活，但当一方找来时，再度死灰复燃，剧终也暗示著美丽的结局。



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