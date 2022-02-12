交往仅5个月火速决定结婚！T-ara芝妍「准老公」黄载均在两档综艺早有暗示！

男方近期出演综艺《我独自生活》《做家务的男人们》，暗自感谢芝妍带来的旺夫运呢~

T-ara芝妍和棒球选手黄载均都在各自IG发布手写信，选择在男方赛季开始之前宣布婚讯。 去年经过熟人介绍认识相恋，婚期定在今年冬季。 居丽、恩静、孝敏、杨知元、金世正、林娜荣、卢弘喆、Kisum、周觅、裴允静、车贤胜等纷纷留言祝贺。



消息让粉丝震惊之余，黄载均近期在综艺《我独自生活》、《做家务的男人》的爱意表现也成为焦点。 他在去年12月出演《我独自生活》时，在车内跟唱T-ara的歌曲《Time To Love》、《TIKI TAKA》还了解舞蹈亮点动作。 网友们感慨现在回想起来，当时以为他只是T-ara粉丝，想不到其实已在交往。



단순히 티아라 팬이신줄 알았는데,,,,,

지연이랑 연애하고 있었네....? pic.twitter.com/LjmRPayzDF — 김그대 (@Like_JIYEON_E) February 10, 2022

他在今年1月出演KBS2《做家务的男人们2》时，同席的棒球选手前辈问他有没有想结婚的「艺人理想型」，他回答道：「没有理想型，现在的女朋友最喜欢，现在交往了4个月」，名草有主自然不好回答理想型问题，吐露有女友令大家吃惊。 前辈还提及黄载均这么看来是在交往后，获得赛事冠军的，黄载均也表示确实「在艰难时期，女朋友真的帮了很多」。



前辈猜测他今年冬天应该就能结婚，居然说中了，黄载均默默点头，表示自己35岁确实到该结婚的年龄了。 如今交往5个月之际迅速定下婚约。

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