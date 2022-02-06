Netflix 2022年也有超多精彩韩剧！金宇彬回归作《末日骑士》韩版《纸房子》等，恋爱、惊悚、科幻一网打尽

获奖原著改编、大咖影星加盟，加上值得信任的编导团队，Netflix这11部新剧都让人十分期待！

Netflix目前为止在韩国投资超过1兆韩元，打造了130部以上作品，今年也计画继续推出25部韩剧、电影和综艺。 已经公开的《僵尸校园》和快要开播的《三十九》、《二十五，二十一》、《气象厅的人们》等等就不多做介绍啦，这次主要分享还在拍摄阶段的新剧！

1. 《少年法庭》

这是一部律政剧，厌恶少年犯的法官被派到地方法院少年法庭、负责审理复杂的案件，努力在厌恶少年犯的心情和追求公义刑罚的坚定信念间求取平衡，向犯下重罪的少年犯和放任不管的社会发出振聋发聩的声音。 由《名不虚传》、《我亲爱的朋友们》、《Life》洪钟灿导演与金玟锡编剧合作打造，金憓秀、金武烈、李星民、李姃垠等主演，2月25日开播。



2. 《魔幻之音（安娜拉苏玛娜拉）》

改编自河日权作家同名漫画的感性音乐剧，讲述太早成为大人的少女和不想长大的魔术师相遇的故事。 池昌旭饰演住在废弃游乐园的神秘魔术师「李乙」，崔成恩饰演失去成为魔术师的梦想、过著艰难生活的女高中生「尹雅伊」，黄寅烨饰演不懂与他人交流、埋头K书的资优生「罗日等」。



3. 《再婚上流》

这是一部现实讽刺局，讲述为了和高级私人婚友社里的顶级单身汉结婚，各自向著欲望奔跑的故事。 女主角「徐惠盛」（音，金喜善 饰）原本是江南中产主妇，一瞬间失去所有后偶然在婚友社遇到已经彻底改变人生的「陈宥熙」（音，郑釉珍 饰），为了获得婚友社中只有0.001%的顶级单身汉而加入欲望的竞赛。 主演还有李玹旭、郑釉珍、朴勋、车芝燕等。



4. 《模范家族》

一个家庭面临破产和离婚的危机，负担家计的他在此时发现装有巨款的车辆，也因而卷入毒贩集团的交易。 郑宇、朴喜洵、尹振瑞、朴知妍等主演。



5. 《天外迷踪》

洪志孝寻找随著神秘光线一起消失的男友，在幽浮迷的帮助下一步步接近神秘的秘密。 本剧出自《人性课外课》创作群之手，由全余贇（全汝彬）、林珍娜担任主演。



6. 《苏利南》

犯罪剧集，讲述在南美国家苏利南做生意的韩国企业家，别无选择下冒著生命危险加入国情院的秘密任务，一起逮捕苏利南大毒枭。 改编自真实故事，河正宇饰演生意人「姜仁久」，黄晸玟饰演毒枭「全耀焕」，朴海秀饰演国情院美洲支部组长「崔昌浩」，赵宇镇饰演全耀焕的得力助手「卞基泰」，柳演锡饰演全耀焕的律师「朴大卫」，由《群盗：民乱的时代》、《北风》的尹钟彬导演与《朝韩梦之队》、《驱鬼特攻队》、《北风》的权圣辉编剧合作打造。



7. 《闪耀国度》

这部超写实浪漫喜剧以时尚界为背景，描述一群热血千禧青年奋力追逐梦想、爱情与友谊，并在三者之间寻求平衡的故事。 蔡秀彬饰演奢侈品牌宣传代理公司的课长「表智恩」（音），崔珉豪饰演自由职业修图师「池禹旻」（音）。



8. 《纸房子：两韩统一篇》

犯罪抢劫剧集，以韩半岛为背景，讲述神秘的天才战略家从两韩集结各有不同个性和能力的窃贼们，计画一起偷走新铸货币，对抗出乎意料的变数、绑架人质的过程。 改编自西班牙同名电视剧，由《客：The Guest》、《Voice》、《Black》导演金弘善与《精神病患者日记》、《我的全像情人》编剧刘勇在合作打造。 刘智泰饰演「教授」，金仑珍饰演警察厅危机协商组组长鲜於珍，朴海秀饰演「柏林」。



9. 《恋爱大战》

她最痛恨输给男人、他最不信任女人，然而爱与恨只有一线之隔，他们在战争一般的爱情中也从彼此身上获得治愈。 金玉彬饰演娱乐专门法律事务所的新人律师「余美兰」（音），刘台午饰演男主角「南康浩」（音），此外还有金志勋、高源熙主演。



10. 《命定之人》

惊悚推理剧，一桩凶杀案围绕约会软体「Somebody」发生，开发者「Some」和她的朋友们与可疑人物「尹吾」（音）扯上关联。 金英光、姜海林、金容智、金秀娟主演，《摩登男孩》、《萝莉塔：情陷谬思》、《柳烈的音乐专辑》郑址宇担任导演。



11. 《末日骑士》

改编自同名获奖网漫，讲述空气污染严重、必须靠呼吸机维生的2071年，一位难民为了生存而奋力打进势力庞大的快递阶级的故事。 剧中韩半岛急剧沙漠化，仅存的1%人类形成阶级社会，快递司机在其中有著重要作用。 金宇彬饰演身手非凡的传奇快递司机「5-8」，姜有皙饰演一心向他看齐的难民少年「四月」（音），李絮饰演国防情报司令部军官「雪娥」（音），是四月的救命恩人，把他当家人照顾。 《监谍任务》 、《偷天对决》曹义锡担任导演。



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