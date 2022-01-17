[有片]徐玄&李浚荣调教系漫改电影《解禁男女》前导预告片及海报公开，办公室「五花大绑」2月11日火辣上线！

《解禁男女》是Netflix即将推出的SM题材的爱情喜剧电影，预告片里「菜鸟支配者」与「老手臣服者」的办公室恋情令人心跳疯狂加速！

《解禁男女》改编自网路漫画《Moral Sense（모럴센스）》，讲的是一切完美但有著独特性癖的男主智厚，与得知他秘密的公司同事智宥心惊胆战的「性癖尊重罗曼史」。 由《六年之痒》《按赞情人》导演朴玄真（音）执导。

今日公开的海报里，智宥将细细的高跟鞋搭在智厚肩头，智厚手中捧著项圈，脸上露出虔诚和期待的神色。 虽然智厚在公司是代理级别、智宥只是职员，但当智宥得知他的性癖后，上下关系发生了逆转。



预告片里，「菜鸟支配者智宥」在办公室用紫色丝带层层绑住「老手臣服者智厚」，前者下达无法拒绝的命令，后者被丝带束缚著进行服从，让人超级好奇电影要如何呈现他们独特的浪漫关系：



智宥是宣传组的得力员工，讲话直接、工作能力强，因为误收到「神秘快递」而得知了智厚与众不同的性癖。 少女时代成员徐玄转型演员后在《你好德古拉》《私生活》《时间》等电视剧中多次担任主角，令人期待她首次出演电影主角的表现。



智厚是受到所有女职员青睐的宣传组代理，除了绝对不想被人发现的秘密之外堪称一切完美。 饰演智厚的李浚荣在《D.P：逃兵追缉令》《千万别跟那个男人交往》《成为你的夜晚》中展现出截然不同的形象，这次在《解禁男女》将散发可爱的狗狗魅力。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻