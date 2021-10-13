郑有美&李善均将合作恐怖电影《睡眠》饰演夫妻：丈夫出现异常行为，妻子探寻背后秘密

郑有美在金泰勇导演的《Wonderland》之后时隔2年接拍新电影，将在片中和李善均饰演夫妻，计画明年初开拍！

今日据电影界人士透露，郑有美和李善均已经确定出演电影《睡眠》，正在协调细节事项。 《睡眠》是一部恐怖电影，妻子发现丈夫从某天开始一旦入睡就会做出奇怪的行为，并逐渐发现了其中的秘密......

郑有美饰演的妻子「秀珍」在发现丈夫奇怪行为的秘密后，为了解决这一问题做出了巨大的努力，是推进剧情的主要人物。 郑有美上一次拍电影还是金泰勇导演、上映时间未定的《Wonderland》，目前在拍摄JTBC电视剧《直到天亮》，杀青之后就会开始拍摄《睡眠》。



（图源：《82年生的金智英》剧照）



（图源：Netflix《非常校护档案》剧照）

李善均饰演秀珍的丈夫「贤秀」，是一个度过了很长的无名时期、终於开始逐渐受到关注的演员。 据悉李善均接下这部戏是因为对剧本和郑有美很有信心。 李善均是目前韩国最忙的演员之一：和薛景求合作的电影《King Maker》、和李荷妮合作的黑色喜剧《Killing Romance》、和朱智勋拍摄的怪兽灾难片《Silence》都在等待上映，和金知云导演合作的漫改剧《Dr.Brain》也已拍摄完毕，正在拍摄新片《幸福的国度》，之后就会投入《睡眠 》的拍摄。



（图源：tvN《我的大叔》剧照）

同时，这部电影也是两位演员在洪尚秀导演的《叠叠山中》、《玉熙的电影》、《我们善熙》之后第一次合作商业片。

《睡眠》的剧本结合了《鬼店》（另译：闪灵）的恐怖惊悚元素和韩国神秘学的类型性，导演是凭藉《拜托》等作品在独立电影界已经备受关注的刘在善（音），担任制作的是《人狼》、《收尸人》的制片商Lewis Pictures，计画确定主要角色的演员之后於明年初开拍。

（封面图源：TVDaily，Facebook@hodunu）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻