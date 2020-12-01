韩国年轻人这么有钱吗？20代未婚青年平均保有资产超1.1亿

韩国产业银行最近公开了《普通人金融生活第三次报告》，20代年轻人们的资产保有额令人震惊。

《普通人金融生活第三次报告》以全韩国20岁~64岁经济活动者10000人为调研对象，收集了大数据。 其中最引人关注的就是20代未婚青年保有资产额，为1亿1561万圆（韩币，下同）。



1248名20代未婚调查对象平均月收入为262万，但保有资产却有1亿之多。 保有资产包括金融资产2709万、不动产7317万、其他1539万、负债余额（剩额）907万。 整体和2018年第二次报告相比，高出了1929万（2018年未9632万）。20代未婚青年平均月收入262万，其中有120万用於消费，103万用於储蓄，13万用於负债支出。 而120万元的生活费里约32万是居住费用，也是开支中最大的一部份。



20代未婚就拥有超1亿的资产？ 数字是不是很惊人？ 但实际上这只是平均值而已，若5人中1人收入为1000万，其余4人月收入为250万的话，按照平均值来看也有400万/人，其实真正算下来有4人都未达到平均收入，偏高的平均值全由一人拉高。

韩国是一个收入两极分化的国家，因此我们也需要带著辩证的眼光去对待这个「平均值」。那么，在韩国要成为一名「富人」，最低要拥有多少资产呢？根据统计显示，需要最少持有39亿资产才能被叫「富人」。

「图：统计厅、NATE PHOTOS」

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