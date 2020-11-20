BTS防弹少年团只是去拍了一次照而已！原本就出名的这家店更火了，成为ARMY最新打卡圣地

防弹少年团2021年的Season's Greeting刚刚出炉，热血ARMY们就在其中找到了可追星的「蛛丝马迹」，真的是太细心了。

这次的Season's Greeting主打复古风，7名成员穿上复古Look，仿佛坐上了时光机，穿越回了上个世纪。 在流淌著时间印记的街边小巷和商铺里用最复古的POSE拍出了最时髦的氛围。



JIMIN和柾国亮相的场景中能够看到背景全貌，这是一家一看就开了很久的老餐厅，红砖绿招牌，典型的韩国1990年代的风格，於是这里也就成了ARMY们的最新打卡圣地。





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位於首尔忠武路的「全州家」是一家老式烤肉店，最出名的当属烤冷冻五花肉，铁盘上垫上白色的烤纸，一定要在五花肉未解冻时就放上去烤，这样既不损失肉汁，又能防止烤纸烤糊，配上爽脆的黄豆芽、绿豆油油的韭菜，最适合逐渐变冷的冬天了，吃上一口烤得油滋滋的五花肉是多么幸福的一件事情啊。



烤肉吃完了，一定要用韩式炒饭来结尾啊，这才是韩式烤肉的最正确吃法，铁盘上留著刚刚烤过的五花肉的肉汁和油脂，用来炒饭最是美味，最后撒上灵魂紫菜碎，香喷喷的炒饭就完成了。



ARMY们，准备好踏上新的巡礼之旅了吗？ 不是ARMY也没关系啊，「全州家」也是出了名的烤肉店，物美价廉，性价比超高，喜欢烤肉的你一定不要错过哦。

地址：首尔中区忠武路11街18-8



「图：BIGHIT、IG@mootn.go、@coo.queen」

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